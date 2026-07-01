México espera por Inglaterra: ¿Qué tan ‘bebedores’ son los fans del equipo de la rosa?

Una larga permanencia de Inglaterra en el torneo también podría impulsar las ventas en otros sectores de la economía. (Foto: Especial)

Los aficionados de Inglaterra han vuelto a convencerse de que su selección llegará a la final de la Copa del Mundo, pese a que antes podría enfrentarse a Brasil y Argentina.

Los propietarios de pubs en el Reino Unido esperan que ese optimismo no resulte infundado, ya que están en juego importantes ganancias si el equipo dirigido por Thomas Tuchel logra avanzar en el torneo.

A diferencia de los incrementos temporales del Producto Interno Bruto (PIB) que suelen registrarse durante grandes eventos nacionales y que normalmente se diluyen hacia el cierre del año, el aumento en la afluencia a los pubs no implica necesariamente que los clientes reduzcan su consumo después del Mundial.

“Definitivamente representa un impulso”, afirmó Clive Watson, presidente de Randalls Pubs & Restaurants e Inda Pubs. “No existe una temporada de baja actividad después de una Copa del Mundo”.

¿Cuánto se esperan que crezcan las ventas de cerveza en Inglaterra?

La Asociación Británica de la Cerveza y los Pubs estima que el sector obtendría ingresos adicionales por 275 millones de libras esterlinas (365 millones de dólares) si Inglaterra alcanza la final, gracias a la venta de 55 millones de pintas adicionales (31.3 millones de litros).

La organización calcula que tan solo el partido de eliminación directa de este martes frente a la República Democrática del Congo generará la venta de cuatro millones de pintas extra.

Rich Robinson, responsable del sector de hospitalidad y ocio en Barclays, señaló que el Mundial de 2026 está beneficiando a los pubs porque fomenta un mayor gasto entre semana y durante la noche, ya que los partidos disputados en México, Canadá y Estados Unidos suelen transmitirse a altas horas de la noche en el Reino Unido.

“Que esto marque la pauta para el resto del verano dependerá de varios factores, entre ellos el impacto del calor y el desempeño de Inglaterra en las próximas semanas”, indicó.

Crecen ganancias en pubs de Reino Unido

Desde el inicio del torneo, el Reino Unido ha estado entre los países europeos más afectados por la ola de calor, rompiendo récords de temperatura durante dos días consecutivos la semana pasada.

Los datos de gasto con tarjetas de Barclays muestran que las transacciones en pubs aumentaron más de 50 por ciento respecto a la semana anterior durante la victoria de Inglaterra por 4-2 sobre Croacia en la fase de grupos, un encuentro que comenzó a las 21:00 horas, tiempo del Reino Unido.

¿Qué otros sectores se ven beneficiados con los resultados de la selección de Inglaterra?

Una larga permanencia de Inglaterra en el torneo también podría impulsar las ventas en otros sectores de la economía, conforme los consumidores compran alimentos para parrilladas y equipos tecnológicos.

Apenas este martes, la cadena minorista Sainsbury’s informó que su división Argos registró un aumento en la venta de televisores de pantalla grande antes del inicio del Mundial.

Si Inglaterra alcanza las semifinales o la final, “sin duda se observará un aumento en el consumo de productos como cerveza, alimentos para reuniones, pizzas, artículos para barbacoas, botanas y dulces”, afirmó Clive Black, analista de renta variable en Shore Capital, al referirse al impacto para los supermercados.

Sin embargo, advirtió que “un periodo prolongado de buen clima es, en realidad, más importante que la Copa del Mundo”.

Los beneficios económicos derivados del entusiasmo por el torneo tampoco se distribuirán de manera uniforme.

“No va a transformar una economía que avanza lentamente en una que crezca de forma acelerada”, sostuvo Paul Dales, economista en jefe para Reino Unido de Capital Economics.

¿Cuánto crecería la economía de Inglaterra por el Mundial 2026?

De acuerdo con un análisis de Deutsche Bank basado en torneos internacionales anteriores, el Mundial podría aportar hasta 0.2 puntos porcentuales al crecimiento mensual del PIB si Inglaterra alcanza las semifinales o una instancia superior.

No obstante, el banco advirtió que ese efecto suele ser temporal y desaparece rápidamente, por lo que deja un impacto limitado en el crecimiento económico de largo plazo.

También existe el problema de los aficionados que llegan cansados o con resaca al trabajo tras los partidos nocturnos.

“Los encuentros disputados en zonas horarias lejanas pueden reducir la productividad durante el día o los días posteriores”, explicó Sanjay Raja, economista en jefe para Reino Unido de Deutsche Bank.

Además, las ganancias para el sector de hospitalidad podrían producirse a costa de otras áreas de la economía, ya que el gasto de los consumidores simplemente cambia de destino. Del mismo modo, compras como las de televisores podrían adelantarse desde la segunda mitad del año.

Si el gobierno británico accede a las peticiones de decretar un día festivo en caso de que Inglaterra gane el Mundial, ello también representaría un efecto negativo temporal para el PIB.

Aunque el impacto económico de esta Copa del Mundo sea pasajero, el Reino Unido no tendrá que esperar mucho para otro gran torneo con efectos potencialmente más duraderos: dentro de dos años, la Eurocopa se disputará en Reino Unido e Irlanda.

Los beneficios de este Mundial, sin embargo, probablemente se concentrarán en una sola de las cuatro naciones que integran el Reino Unido. Mientras Inglaterra aún sueña con avanzar hasta las últimas rondas del torneo, Escocia fue eliminada en la fase de grupos, y Gales e Irlanda del Norte ni siquiera lograron clasificarse para la competencia.