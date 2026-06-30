¿Y si sí... hay penales? El portero convocado de México para el Mundial con mayor efectividad para atajarlos

Ochoa, 'Tala' y Acevedo son los tres porteros de la Selección Mexicana. (Foto: Cuartoscuro)

México y Ecuador se enfrentan en un partido por el pase a los octavos de final del Mundial en un juego que podría apuntar a los penales tras un empate en el tiempo regular.

En este escenario Javier Aguirre, DT de México, tendrá que confiar en la experiencia o en las estadísticas de sus guardametas.

Aunque Guillermo Ochoa es el arquero con mayor trayectoria , los números muestran que no es el portero más efectivo de la convocatoria cuando se trata de detener penales. Carlos Acevedo y Raúl ‘Tala’ Rangel presentan mejores porcentajes de éxito.

Raúl 'Tala' Rangel es el portero titular de la Selección Mexicana en el Mundial 2026. (Foto: Cuartoscuro) (Mireya Novo)

¿Qué portero de México convocado al Mundial 2026 atajó más penales en su carrera?

Guillermo Ochoa, Raúl “Tala” Rangel y Carlos Acevedo son los tres porteros convocados por Javier ‘Vasco’ Aguirre para disputar los partidos de la Copa del Mundo.

En cuanto al número total de penales atajados, el histórico guardameta mexicano Memo Ochoa lidera la lista con 12 disparos detenidos a lo largo de su carrera profesional. Entre ellos destaca el penal que le detuvo a Robert Lewandowski durante Qatar 2022, una de las intervenciones más recordadas de su trayectoria con la Selección Mexicana.

De acuerdo con datos de Transfermarkt, el primer penal que atajó Ochoa ocurrió durante la temporada 2006-2007 con el Club América. Sin embargo, según estadísticas de ESPN, ha enfrentado 87 penales oficiales, por lo que su porcentaje de efectividad es de apenas 13.7%.

El siguiente en la lista es Raúl ‘Tala’ Rangel, quien llegó al Mundial después de consolidarse como titular y mantener su portería invicta durante la fase de grupos del torneo.

El arquero de Chivas tiene una trayectoria mucho más corta, pues debutó como profesional en octubre de 2023. Hasta ahora ha enfrentado 16 penales y ha logrado detener tres, lo que representa una efectividad de 18.75%.

Quien presenta los mejores números es Carlos Acevedo. El portero de Santos Laguna ha detenido ocho de los 37 penales que le han cobrado durante su carrera, alcanzando una efectividad de 21.6%.

Si bien las estadísticas no garantizan el resultado de una tanda de penales, los números colocan a Acevedo como el guardameta con mejores probabilidades de detener disparos desde los once pasos dentro de la convocatoria mexicana.

Carlos Acevedo es el tercer portero de la Selección Mexicana en el Mundial 2026. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿A qué hora inicia el partido de México vs. Ecuador en el Mundial?

El inicio del partido entre México y Ecuador sufrió un retraso debido a las fuertes lluvias registradas en la Ciudad de México horas antes del encuentro.

Las precipitaciones obligaron al cuerpo arbitral y a los organizadores del Mundial 2026 a revisar las condiciones del terreno de juego para garantizar la seguridad de los futbolistas y determinar si el balón podía rodar con normalidad.

Mientras se realizaban las inspecciones, ambos equipos permanecieron en los vestidores y modificaron parte de su rutina de calentamiento, a la espera de que se confirmara el nuevo horario de inicio.

Una vez que el césped fue considerado apto para la práctica del futbol, las autoridades dieron luz verde para disputar el compromiso, aunque con un ligero retraso respecto al horario originalmente programado.

El encuentro, correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, estaba programado para iniciar a las 7:00 p.m. (tiempo del centro de México) en el Estadio Ciudad de México.

Sin embargo, debido a las condiciones meteorológicas, el silbatazo inicial se recorrió a las 8:00 p.m.