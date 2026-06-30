‘Rendirán cuentas’: Ronald Johnson reafirma lucha contra el crimen organizado tras sanciones al CJNG

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Jhonson, reiteró el compromiso de Donald Trump en la lucha contra el narcotráfico.

El Embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, aseguró que las sanciones del Departamento del Tesoro contra dos ciudadanos mexicanos y nueve entidades vinculadas al CJNG “reafirman el compromiso del presidente Donald Trump para poner fin al tráfico de fentanilo y a la violencia que generan los cárteles”.

“El mensaje es claro: quienes se benefician del tráfico de drogas, el tráfico de armas, el robo de combustible o cualquier otra actividad delictiva que amenace a nuestros pueblos rendirán cuentas”, expresó el diplomático en su cuenta de X.

Las declaraciones de Johnson ocurren luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) anunciara sanciones a ciudadanos mexicanos y nueve entidades vinculadas a un esquema de robo de combustible o huachicol del CJNG.

“Bajo el liderazgo del presidente Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, Estados Unidos y México trabajan juntos para lograr resultados para nuestras dos naciones estén más seguras”, concluyó.

La OFAC aseguró que el crimen organizado ha diversificado sus actividades delictivas y ya no sólo se concentran en el tráfico de drogas.

“Los carteles de México se están expandiendo más allá del tráfico tradicional de drogas para generar ingresos para sus organizaciones criminales y continuar traficando drogas mortales que matan a estadounidenses”, dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

¿Qué sanciones impuso el Departamento del Tesoro al CJNG?

El departamento del Tesoro sancionó a Guillermo Juraidini Silva y a J. Refugio Ruiz Villagomez, así como a las siguientes empresas:

Centro Cambiario La Peseta, S.A. de C.V.

OJ Living Trust, S.A.P.I. de C.V.

RK Real King, S.A. de C.V.

Soma Transporte y Servicios, S.A. de C.V.

Categoría: Ogui Fletes;y OF Transportes.

Jomadi Logistics & Cargo, S.A. de C.V.

Ahavat Logistics Solution, S.A. de C.V.

Las sanciones implican que “toda la propiedad e intereses en la propiedad de las personas designadas o bloqueadas descritas anteriormente que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueados y deben ser reportados a la OFAC”.

Esto quiere decir que se prohíben todas las transacciones por personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad de las personas bloqueadas.

‘Huachicoleros’ en la mira de Estados Unidos

La OFAC indicó que las actividades relacionadas con el huachicol son actualmente la fuente de ingresos no farmacológicos más importante para los carteles mexicanos.

“Las actividades relacionadas con el huachicol generalmente abarcan el robo de combustible y de petróleo en México, el contrabando de petróleo crudo a los Estados Unidos y el contrabando de combustible de los Estados Unidos a México que involucra esquemas de evasión de impuestos conocidos como huachicol fiscal“, señaló la oficina estadounidense.

Antorcha de seguridad (mechero) de la refinería Olmeca Dos Bocas. Esta estructura se utiliza para la combustión controlada de los excedentes de gases generados durante los procesos de refinación, vista desde el margen del río Seco. (Cuartoscuro: Isabel Mateos Hinojosa)

De acuerdo con las autoridades de EU, los huachicoleros utilizan una variedad de medios para robar combustible y petróleo crudo de Petróleos Mexicanos (Pemex), “incluido el soborno de empleados corruptos de Pemex, la perforación ilegal de grifos en oleoductos, el robo de refinerías, el secuestro de camiones cisterna y la amenaza de los empleados de Pemex”.

El combustible robado a Pemex se vende en el mercado negro de México. El Departamento del Tesoro señaló que el petróleo crudo robado es introducido de contrabando en los Estados Unidos a menudo etiquetados erróneamente como “aceite de desecho” u otro material peligroso para evitar el escrutinio y evadir impuestos y regulaciones.

“El petróleo se entrega a los importadores estadounidenses cómplices en la industria del petróleo y el gas natural que operan cerca de la frontera suroeste de los Estados Unidos, que lo venden con un fuerte descuento en los mercados energéticos de Estados Unidos y el mundo antes de repatriar las importantes ganancias ilícitas a los carteles de México”, explicó.