Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 30 de junio: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera desde Palacio Nacional.

En esta conferencia la mandataria podría referirse al operativo que se llevará a cabo ante el partido entre México vs. Ecuador, luego de que el gobierno de la CDMX impuso Ley Seca.

Además, podría estar acompañada de funcionarios del sector salud para brindar detalles sobre el avance de proyectos, programas, entre otros trabajos.

Sigue el minuto a minuto de la mañanera este 30 de junio en El Financiero.

¿Cuántas personas en México tienen VIH y aún no lo saben?

Estimaciones de la Secretaría de Salud señalan que 128 mil personas viven con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) sin un diagnóstico.

David Kershenobich, titular de la dependencia, mencionó que actualmente hay 302 mil personas diagnosticadas con VIH. Por ello, el objetivo es promover la aplicación de pruebas entre la población con vida sexual activa para que, en 2030, estén detectados el 95 por ciento de los casos.

Afirmó que cualquier persona puede acudir a una unidad de primer nivel en cualquier parte del país para solicitar una prueba, sin cita y sin importar su derechohabiencia. Además, se promueven ferias de salud y campañas en escuelas y centros de trabajo.

Agregó que en el sector Salud, las personas con VIH reciben tratamiento de manera ininterrumpida, pese a algunas movilizaciones de colectivos que exigen la entrega de medicamentos para su tratamiento.

¿Dónde verá Sheinbaum el partido México vs. Ecuador?

La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que asistirá a uno de los puntos habilitados en CDMX para disfrutar del partido entre México vs. Ecuador.

Comentó que aún no define la ubicación exacta; sin embargo, considera que podría ser entre dos alcaldías de la Ciudad de México.

El lugar exacto lo compartirá más tarde, ya que acudirá junto a Clara Brugada.

¿Qué sucedió en la mañanera de Claudia Sheinbaum el 29 de junio?

En la conferencia matutina anterior, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a la denuncia pública contra Víctor Rodríguez, exdirector de Pemex, por violentar a su esposa.

La mandataria reiteró que no se protegerá “a nadie en un caso como estos” y explicó que la Fiscalía General del Estado de Morelos será la institución encargada de investigar la agresión contra María Felicia Jiménez.

Aprovechó para criticar que The New York Times publicara una nota donde afirma que funcionarios de Morena, desde legisladores hasta gobernadores, cooperan con las autoridades de Estados Unidos.

Aclaró que el gobierno mexicano no tiene conocimiento sobre esta supuesta cooperación.

Confirmó que se abrirán centros de acopio para enviar alimentos a Venezuela, luego que el gobierno de Delcy Rodríguez solicitara más apoyo.