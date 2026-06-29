Mexicano Efraín Zúñiga se declara culpable en EU de tráfico de personas; cobraba hasta 12 mil dólares

Efraín Zúñiga, un hombre de 38 años que fue extraditado desde México hacia Estados Unidos, se declaró culpable este lunes ante un tribunal en Texas de cargos por conspiración para traficar migrantes hacia el país norteamericano.

De ser declarado culpable, Zúñiga, quien fue acusado formalmente por la Justicia estadounidense en septiembre de 2023, enfrentará una pena de hasta diez años de cárcel.

Las autoridades lo señalan de haber pertenecido a una red internacional de tráfico que ayudó a que miles de personas, provenientes de países en Asia y Latinoamérica, entraran de manera ilegal a Estados Unidos entre noviembre de 2020 y septiembre de 2023, según detalló el Departamento de Justicia de EU en un comunicado.

En concreto, el rol que Zúñiga jugaba en esta red, de acuerdo con la acusación, era el de administrar una casa clandestina para los migrantes en Monterrey y coordinar el transporte hacia EU con el uso de “coyotes”, guías en el terreno, que dirigían a las personas a través de la frontera sur de EU.

La organización cobraba entre 6.500 y 12.000 dólares por cada persona que pasaban hacia EU, logrando beneficios financieros de hasta 30 millones de dólares en tres años, según aseguró la Justicia de Estados Unidos.

Zúñiga fue arrestado en México en octubre de 2024, a “petición del gobierno estadounidense” y posteriormente extraditado para enfrentar los cargos federales en Texas.

Las autoridades estadounidenses también mantienen bajo custodia a dos de sus compañeros en la red de tráfico, Mónica Hernández Palma, extraditada desde México en 2025 y Enil Edil Mejía Zuñiga, de origen hondureño, y quien fue condenado a 120 meses de prisión en julio del 2025.

Más de mil mujeres han muerto en rutas migratorias de América

Al menos 1.449 mujeres migrantes han fallecido en las rutas migratorias de las Américas desde el 2014, en un contexto de invisibilidad de su situación debido a los escasos datos oficiales, a lo que se suman riesgos de violencia y de privación del acceso a servicios esenciales, informó este viernes el Proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Los datos recopilados por el proyecto indican que de las miles de muertes de mujeres documentadas (de un total de 11.492 migrantes muertos o desaparecidos en las rutas migratorias de las Américas), 795 se ubicaron en la frontera entre Estados Unidos y México, 225 en las rutas del Caribe, 103 en las rutas del Darién (fronteriza entre Panamá y Colombia) y 112 en Suramérica.

El monitor regional del proyecto para las Américas, Edwin Viales, afirmó en una sesión virtual sobre el tema que estos datos muestran “la dimensión de una crisis invisible”, en la que las mujeres enfrentan mayores riegos de perder la vida, son víctimas de prácticas sociales que tienen que ver con violencia de género y además del crimen organizado que opera en las rutas migratorias.