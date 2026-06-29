¿Qué teme el equipo de ‘Vasco’ Aguirre para el México vs. Ecuador? ‘Son muy rápidos y fuertes’

Los jugadores de la Selección Mexicana concluyeron sus entrenamientos previos al partido México vs. Ecuador de la ronda de 16avos de final del Mundial 2026.

Un día antes del México vs. Ecuador en dieciseisavos de final del Mundial 2026, dos jugadores del técnico mexicano Javier ‘Vasco’ Aguirre hablaron sobre las características de los jugadores ecuatorianos que más les llaman la atención de cara al partido.

Obed Vargas y Jesús Gallardo coincidieron en que la velocidad del equipo dirigido por Sebastián Beccacece, entrenador que deseó suerte a México, es una de las principales fortalezas de la selección de Ecuador.

“Esperamos a un Ecuador muy dinámico, han demostrado que son muy rápidos y fuertes, nosotros vamos a buscar seguir defendiendo bien. Será un partido muy complicado, pero confiamos en que con el apoyo de nuestra gente en casa lograremos superarlos”, aseguró Vargas

El mediocampista del Atlético de Madrid habló en la previa del juego en el Estadio Ciudad de México, también conocido como Estadio Banorte o Estadio Azteca.

La Selección Mexicana cerró sus entrenamientos previos al partido México vs. Ecuador de la ronda de 16avos de final del Mundial 2026. ([e]FRANCISCO CANEDO)

Obed Vargas destacó el trabajo que México hizo en la fase de grupos del Mundial 2026. La Selección Mexicana cerró con paso perfecto de 3 victorias en 3 partidos, algo que, dijo Obed Vargas, les da confianza, pero no los hace perder el piso.

“Nos llena de orgullo nuestra labor en la primera fase, los tres triunfos son fruto del trabajo que hacemos en este grupo que es como una familia, pero eso ya quedó en el pasado, ahora debemos concentrarnos en lo que viene. Si no ganamos, quedamos fuera, con esa consciencia debemos enfrentar este partido. Saldremos a dar todo por este país”, apuntó.

Ecuador tiene velocidad por las bandas: Jesús Gallardo

Otro de los 26 convocados de la Selección Mexicana para el Mundial 2026 que habló con la prensa antes del partido de México contra Ecuador fue el lateral Jesus Gallardo, quien vendía tortas antes de der una de las figuras del futbol mexicano.

El lateral de los Diablos Rojos del Toluca coincidió con Obed Vargas en que la velocidad es una de las principales virtudes de Ecuador; sin embargo, dijo, la Selección Mexicana no se enfoca en un solo jugador del rival, ya que el objetivo es neutralizarlos a todos.

“Sabemos que ellos tienen gran calidad y velocidad por las bandas, vamos a tratar de neutralizarlos. No nos fijamos en un sólo jugador, sino en lo que hacen como conjunto”, explicó el lateral.

Gallardo negó que jugar en el Estadio Ciudad de México convierta a la Selección Mexicana en favorita; sin embargo, dijo, “estar en casa, con nuestra gente nos hace sentirnos apoyados y confiados”.

La velocidad y fortaleza de los delanteros de Ecuador son dos de las características que más destacaron los jugadores de la Selección Mexicana. ([e]FRANCISCO CANEDO)

Pese al buen ambiente dentro de la Selección Mexicana, los jugadores de Javier Aguirre reconocen que Ecuador venció a Alemania y llega en buen momento al Estadio Ciudad de México.

El tercer jugador que compareció ante los medios de comunicación previo al partido de México contra Ecuador, que también activó la Ley Seca en CDMX fue el delantero Armando ‘Hormiga’ González.

“Tenemos una gran mentalidad. Se logró el primer objetivo, que era clasificar en primer lugar del grupo. Ahora viene lo más importante en los juegos a matar o morir, lo que hicimos en la primera fase quedó atrás, aprendimos y corregimos lo que debíamos y ahora debemos demostrarlo ante un rival de cuidado como es Ecuador”, puntualizó González.

Con información de EFE.