Peso no se ‘inmuta’ en inicio de operaciones ante el dólar: ¿En cuánto está el tipo de cambio HOY?

Así cotiza el peso ante el dólar en los mercados este lunes 29 de junio.

El peso mexicano no registra cambios ante el dólar en la sesión de este lunes 29 de junio. El mercado analiza los bombardeos que Estados Unidos realizó contra Irán durante el fin de semana, esto después de que acusó a la República Islámica de violar el acuerdo de paz pactado.

Donald Trump adelantó que las conversaciones de paz con Irán se reanudarán el martes 30 de junio en Doha. “Irán ha solicitado una reunión”, declaró en una publicación en Truth Social.

Poco después, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informó a Fox News que el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, y su yerno, Jared Kushner, viajarán a la capital de Qatar para mantener reuniones de alto nivel sobre Irán, con discusiones técnicas paralelas.

Añadió que el presidente desea que el proceso de paz se desarrolle con éxito, pero que “la violencia será respondida con violencia”.

Así está el tipo de cambio entre el peso y el dólar

No hay cambios respecto al cierre del viernes 26 de junio, cuando el tipo de cambio se ubicó en las 17.50 unidades.

De acuerdo con Gabriela Siller, directora de análisis económico en Banco Base, hay una “una disminución de la aversión al riesgo, asociada a la guerra entre Estados Unidos e Irán al comienzo de la semana”.

El banco Banamex informó que el dólar se vende en 17.97 pesos, mientras que el precio de compra es de 16.99 unidades por cada billete verde.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.37 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 8.91 por ciento.

Entre las divisas que más avanzan destaca el rublo ruso con 0.88 por ciento; el shekel israelí con 0.83 por ciento; el ringgit de Malasia con 0.43 por ciento; la rupia de Indonesia con 0.39 por ciento, y el rand sudafricano con 0.26 por ciento.

Con información de Valeria López y Bloomberg