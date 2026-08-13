Diputadas desafían a Morena: Nay Salvatori y Grace Palomares impugnan sanción por burlas a adultos mayores

Puebla- Las diputadas Nayeli Salvatori y Graciela Palomares interpusieron un recurso de revisión ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, contra las medidas cautelares que les fueron impuestas dentro el procedimiento iniciado en su contra por los comentarios edadistas.

Ambas legisladoras participaron en un podcast en el que se burlaron de las personas adultas mayores y rieron de la expresión “huelen a baúl”. Ante ello, Palomares añadió: “es que ya se están pudriendo”.

A través del expediente CNHJ-PUE-552/2026, las diputadas locales interpusieron un recurso de revisión en contra de las medidas cautelares emitidas por la Comisión desde el 6 de agosto, con lo que pretenden revertir las suspensiones temporales que tienen de sus derechos partidistas, para poder contender en el proceso interno de Morena de selección de candidatos rumbo a 2027; Nayeli Salvatori desea la presidencia de San Pedro Cholula y Graciela Palomares busca mantener una curul.

La Comisión dio cuenta de los recursos emitiendo los folios 26-002287 y 26-002288, “en consecuencia, se da cuenta de la recepción de los escritos mencionados, ordenando su integración al expediente para que, en su momento procesal oportuno y conforme a la normativa aplicable, esta Comisión Nacional emita la resolución que en Derecho corresponda”, indica.

En una entrevista, Nayeli Salvatori se declaró temporalmente como diputada independiente: “como hay medidas cautelares no tienes un partido, no tienes voz dentro del partido, podría nombrarme independiente en este momento en lo que pasa el proceso”.

Agregó que seguirá trabajando como diputada realizando gestiones en su distrito.

¿Qué implica para Nayeli Salvatori y Graciela Palomares la suspensión de Morena?

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena determinó suspender de manera provisional los derechos partidistas de las diputadas poblanas Nayeli Salvatori y Elvia Graciela Palomares, luego de las expresiones que realizaron contra personas adultas mayores durante un episodio del podcast DesCasadas, publicado el 21 de julio.

La medida cautelar fue solicitada por la dirigencia nacional de Morena y contempla restricciones para que ambas legisladoras participen en asambleas, consejos, comités o comisiones del partido mientras continúa el procedimiento interno.

También quedaron impedidas para ejercer su derecho de deliberación y voto dentro de Morena, así como para participar en procesos internos o postularse a cargos de representación.

El partido consideró que los comentarios constituyen indicios de edadismo y trato degradante, al relacionar de manera despectiva el olor, el deterioro físico, la enfermedad o la muerte con las personas por el hecho de ser mayores. La polémica surgió cuando, durante el podcast, las legisladoras se rieron de la expresión de que los adultos mayores “huelen a baúl” y Palomares agregó: “es que ya se están pudriendo”.

Pese a la suspensión de sus derechos partidistas, Morena aclaró que las medidas son de carácter interno y no afectan las funciones legislativas de Salvatori y Palomares ni sus cargos como diputadas en el Congreso de Puebla. Por ello, ambas pueden continuar con sus actividades como legisladoras locales mientras se desarrolla el procedimiento.

Tras la polémica, Salvatori reconoció que sus expresiones fueron un error y habló públicamente sobre las críticas que recibió. La diputada aseguró que la reacción en redes sociales tuvo un fuerte impacto en ella y que incluso llegó a considerar volver a tomar antidepresivos, aunque finalmente decidió no hacerlo.