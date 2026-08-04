Morena asegura que Nay Salvatori y Grace Palomares serán investigadas tras dichos sobre personas mayores

Ariadna Montiel aseguró que no comparte las opiniones de diputadas de Morena quienes se burlaron de adultos mayores.

Nayeli Salvatori y Grace Palomares, legisladoras de Morena, serán investigadas por la Comisión de Honestidad y Justicia, informó la presidenta del partido, Ariadna Montiel. Lo anterior, luego de que se burlaron de los adultos mayores en un podcast.

“De estas dos diputadas de Morena, desde el día de ayer se abrió un procedimiento para que se estudie el caso y proceda como decida. Para mí se les deberían suspender sus derechos, pero ya es decisión de la Comisión”, dijo Montiel en conferencia de prensa.

Ariadna Montiel hizo un llamado a los militantes a dirigirse con respeto a todas las personas y, en particular, hacia las de la tercera edad quienes son los principales beneficiarios de programas como Pensión Mujeres Bienestar y Pensión Bienestar para Adultos Mayores.

“Consideramos que esto debe ser sancionado. Respeto sus decisiones en cuanto a sus redes sociales, pero evidentemente no lo comparto”, añadió la dirigente de Morena.

¿Por qué Morena investigará a Nayeli Salvatori y Grace Palomares?

En el podcast DesCasadas, Salvatori dijo que los adultos mayores “huelen a baúl de recuerdo”, mientras que Palomares agregó que “ya se están pudriendo”.

Los comentarios incluyeron bromas sobre las arrugas, caída del cabello y enfermedades relacionadas con los adultos mayores.

Sin embargo, se trata de una polémica más de las legisladoras de Morena debido a que Nayeli Salvatori recientemente fue criticada por defender a una mujer que acusó agresión policial en Cholula, Puebla.

Mientras que Grace Palomares fue criticada por usuarios en redes sociales tras presumir su apoyo al artista poblano Esteban Fuentes de María, detenido en 2022 por el supuesto tráfico de especies.

Diputadas de Morena ofrecen disculpa pública

Tras los comentarios despectivos contra adultos mayores, Nay Salvatori compartió una disculpa pública a través de sus redes sociales.

“Considero que fueron malinterpretados (los comentarios) y usados por una narrativa dirigida en contra de las personas adultas mayores, con justa razón, se sintieron agraviados como resultado de descontextualizar lo expresado”, dice el comunicado.

La legisladora morenista ofreció disculpas a quienes se sintieron agraviados por sus declaraciones en el podcast.

“Aclarando que nunca hubo la intención de hablar mal, atacar o descalificar a las personas adultas mayores o cualquier grupo en situación de vulnerabilidad”, dijo.

Además, Salvatori aseguró que dichas disculpas serán replicadas durante el próximo programa en vivo de DesCasadas.

Nay Salvatori es diputada de Morena y creadora de contenido apodada ‘Señora de las Lomas’. En otras ocasiones compartió videos polémicos, uno de ellos donde explicó los motivos por los que no va a hospitales públicos, especialmente al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), contrario a los principios de Morena y del gobierno.