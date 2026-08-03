Morena niega actos anticipados de campaña: Es ‘presencia territorial’, según Citlalli Hernández

Citlalli Hernández aseguró que en las asambleas informativas de Morena no se llama al voto.

¿Cuáles actos anticipados de campaña? Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, negó que los integrantes de la 4T se adelanten al proceso electoral, y justificó sus apariciones públicas como “presencia territorial”.

“Es una discusión abierta, pero para mí no es así (no hay campañas anticipadas), ya que no estamos haciendo un llamado al voto, no estamos haciendo nada electoral, estamos haciendo presencia territorial”, declaró Hernández.

La funcionaria reiteró que las actividades se reducen a asambleas informativas “en defensa de la soberanía”.

Además, explicó que estos eventos, como la gira de Andrés Manuel ‘Andy’ López Beltrán, así como de otros perfiles más discretos, “le dan mucha fuerza al movimiento”.

Con ello, Hernández declaró en entrevista con Joaquín López Dóriga que “ni modo que nos disculpemos por tener tantos perfiles y tantos liderazgos”.

Elecciones 2027: Morena reconoce ‘línea delgada’ entre asambleas y actos anticipados de campaña

Luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) rechazara el diálogo para regular presuntos actos anticipados de precampaña el 23 de julio, y que partidos como Somos México reclamaran que esto favorece a Morena, PRI, PAN y MC, Citlalli Hernández reconoció que existe una “línea delgada” que delimita las irregularidades en el proceso electoral.

“Entiendo perfectamente (la línea delgada) porque estamos previo a las elecciones, lo entiendo perfecto, pero no estamos violando ninguna ley, porque insisto, no estamos ni llamando al voto”, reiteró.

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena invitó a que se vean las asambleas, ya que, según ella, “la gente no grita ‘hay que salir a votar’”, sino que los morenistas solo están hablando.

El proceso electoral comenzará oficialmente en septiembre, y el INE reiteró que la institución no puede fiscalizar los actos de campaña relacionados con elecciones locales, y en todo caso, el responsable es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“Nosotros no podemos invadir las facultades que tienen las autoridades locales. La Sala Superior nos lo ha dicho una y otra vez. Nosotros no podemos ni fiscalizar ese gasto anticipado de pre o de campaña sin que la autoridad local determine que sí, en efecto hubo un acto (de ese tipo)”, declaró la consejera electoral Carla Humphrey.

Sin embargo, lamentó que el INE rechazara por tercera vez la discusión relacionada con los actos anticipados de precampaña para las elecciones de 2027, tema que se podría retomar en las próximas semanas.