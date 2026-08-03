De un local a una red de franquicias: La historia de Sportortas, la tortería de Jorge Campos

El exportero Jorge Campos creó Sportortas con un menú lleno de homenajes a los grandes futbolistas y deportivas (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro, IA Gemini).

La carrera del futbolista es —relativamente— corta, pues, aunque los salarios suelen ser altos, a partir de los 30 años, muchos piensan en el retiro. Es por ello que varios jugadores planean negocios alternativos; uno de ellos es Sportortas, de Jorge Campos.

Actualmente, varias sucursales de los restaurantes de tortas con la imagen de Jorge Campos a lo largo del país, un negocio que el ‘Inmortal’ lanzó una década antes de su retiro y que eventualmente se convirtió en una cadena de franquicias.

Sportortas Campos: Así nació la particular tortería del ‘Brody’

Así como su forma de jugar nunca fue la estándar, su negocio también se sale de lo común. Se trata de sucursales llenas de color, al igual que sus inolvidables uniformes, y con la imagen de Jorge Campos como sello principal.

De acuerdo con un video institucional publicado en 2010, Alejandro Rivero Sánchez —entonces gerente de Capacitación Operativa de Sportortas— explicó que todo inició en 1994, cuando Campos se reunió con dos amigos, Alejandro Guzmán y Jaime Martínez, para crear Sportortas.

Según relató Rivero, la historia comenzó antes del Mundial de Estados Unidos 1994, donde Campos fue el portero titular de la Selección Mexicana en sus cuatro partidos.

Así abrió la primera sucursal en la Ciudad de México, específicamente sobre la calle Florencia, en la Zona Rosa, y poco después comenzó su expansión por distintas ciudades del país e incluso del continente.

Jorge Campos es recordado por jugar como portero y delantero. FOTO: FÉLIX MÁRQUEZ/CUARTOSCURO.COM (Félix Márquez)

Para 2010, la marca ya contaba con más de 70 franquicias esparcidas por México, Centroamérica, Sudamérica e incluso Estados Unidos.

Aunque Campos no administra directamente las sucursales, aseguró que el portero mexicano se mantiene al tanto de la apertura de nuevas franquicias y que, en algunas ocasiones, supervisa personalmente su funcionamiento.

Según explicó el video, uno de los principales objetivos del negocio es trabajar con insumos de primera calidad. Al abrir una nueva sucursal, por ejemplo, buscan una panadería capaz de elaborar el pan con las características específicas que requieren: de 150 gramos, barnizado con ajonjolí y que se apague al sabor que buscan.

“Hacemos pruebas con tres o cuatro panaderías para que nos salga exactamente como debe ser una torta”, explicó. “Siempre ha sido nuestra política: el insumo debe ser de primera calidad”.

¿Qué venden en Sportortas Campos? Así es el menú de la tortería de Jorge Campos

La gran peculiaridad de Sportortas Campos es que prácticamente todos sus platillos rinden homenaje a grandes figuras del deporte. Una de las imperdibles es ‘La Jorge Campos’, una torta que prácticamente lleva de todo.

En el menú también aparecen referencias a otras leyendas como ‘La Huguiña’ —en honor a Hugo Sánchez—, ‘La Maradona’, ‘La Mohamed’, ‘La Rafa Márquez’ o ‘La Messi’, entre muchas otras.

Pero el homenaje no se limita al futbol. También hay tortas como ‘La Pacquiao’, ‘La Tyson’ y ‘La Jordan’, inspiradas en figuras históricas de distintas disciplinas.

Además de Sportortas, Jorge Campos también cuenta con otro negocio de comida: la taquería Los Brody’s, donde ofrece desde molcajetes y parrilladas hasta tortas y otros platillos de la gastronomía mexicana.