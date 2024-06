Acá los tacos y tortas del ‘Brody’: Los negocios de comida de Jorge Campos

¿Cuántos de pastor?, ¿o mejor unas tortas? Jorge Campos ‘Brody’, exguardamenta de la Selección Mexicana, fue uno de los futbolistas más destacados de la 90, es recordado por su estilo de coloridas playeras con México, quien llevó lo llevó hasta a sus negocios de comida.

Jorge Campos nació en Acapulco, Guerrero en 1966, pero fue hasta 1988 que se mudó a la Ciudad de México y comenzó su carrera en el futbol profesional. Su primer equipo fue Pumas y debido a que ya había un portero titular, pidió una oportunidad como delantero.

En su primera temporada marcó 14 tantos y compitió por el título de goleador, un año después consiguió su primer trofeo: la Copa de Campeones de 1989. ‘El Inmortal’ fue portero de la Selección Mexicana y de equipos como: Pumas, Atlante, Cruz Azul, Tigres y Puebla. También llegó al futbol de la MLS con LA Galaxy y Chicago Fire.

Jorge Campos, histórico portero de la Selección Mexicana. (Foto: Mexsport) (Mexsport)

¿Qué hace Jorge Campos actualmente?

El exportero no solo es analista de futbol para la televisión, también invirtió en el negocio de la comida con dos restaurantes con temáticas deportivas que hacen honor a su trayectoria como seleccionado nacional.

‘El inmortal’ se retiró del futbol profesional en el 2004, durante una entrevista con TV Azteca Deportes, confesó que fue porque ya no disfrutaba el futbol, ni entrenar. “Quise retirarme en buena forma, donde pudiera seguir jugando y no que me dijeran todos, ya estás viejo, retírate”, reiteró el jugador.

Después de su retiro, se incorporó como auxiliar a la Selección Mexicana gracias a la invitación de Ricardo La Volpe de cara al Mundial del 2006. Aunque según una entrevista con ESPN, siempre quiso ser director de la selección, más tarde llegó a TV Azteca como conductor y analista.

El negocio de Sportortas Campos muestra una fuerte inspiración en el futbol. (Foto: Facebook / @Sportortas Campos)

Sportortas: ¿Qué pasó con las tortas de Jorge Campos?

Campos metió un ‘golazo’ en la industria gastronómica en 1994, cuando llevó su pasión por el deporte hasta el relleno de las teleras: Sportortas.

‘El Inmortal’ comenzó su carrera como empresario con este negocio y abrió tres locales en la capital, donde los platillos hacen honor a los nombres de algunos de los atletas más reconocidos como Pelé, Maradona, Messi, Cuauhtemiña y Rafa Márquez.

Aunque iniciaron como restaurantes en la capital, ahora solo tienen sucursales en espacios de comida rápida de distintos centros comerciales. Entre los cinco locales tiene 4 en el Estado de México en Toluca y Cuautitlán Izcalli y una sucursal en la Ciudad de México en Juancatlan en la siguiente dirección:

Gral. Pedro Antonio de Los Santos 72A, San Miguel Chapultepec II Secc, Miguel Hidalgo, 11850 Ciudad de México, CDMX

La tortería de Campos comenzó con sucursales en la Ciudad de México, Guanajuato y Nuevo Laredo, pero actualmente solo tiene locales en el área metropolitana.

Además de los precios accesibles que iban desde los 60 hasta los 65 pesos, contaba con alimentos como ensaladas y hamburguesas.

Jorge Campos El exjugador Jorge Campos tiene un negocio dedicado a la venta de tortas. (Foto: Cuartoscuro / Juan Pablo Zamora / Facebook / @Sportortas Campos)

¿Cuál es la taquería Los Brody’s de Jorge Campos?

En septiembre del 2022, Jorge Campos inauguró la taquería Los Brody’s en la Ciudad de México, que tiene una temática dedicada a su carrera.

En las paredes del lugar se pueden observar fotografías de algunos momentos de la trayectoria de Jorge Campos, así como de algunos otros futbolistas emblemáticos y deportistas mexicanos como ‘El Santo’.

En la taquería siguen eventos deportivos, como fue en el caso de la final de Champions League 2024, y en su menú hay variedad de tacos y hamburguesas, pero su especialidad son los molcajetes con carne. Hay pastor, bistec, res, pollo, cecina, chorizo, costilla y chuleta.

Así es la taquería Los Brody's que Jorge Campos abrió en la Ciudad de México (Foto: Facebook Los Brody's la Takeria Peñon)

La taquería se encuentra en: C. Ote. 37 41, Peñón de los Baños, Venustiano Carranza, 15520 Ciudad de México, CDMX

La carta rinde homenaje a personajes de la industria cultural y deportiva, pues hasta hay nombres de platillos que llevan canciones de Joan Sebastián, este es parte de su menú:

Tacos inmortales a la plancha

Arráncame la vida

Qué más quieres de mí

Ese loco soy yo

Te voy a cambiar el nombre

Ni que valieras tanto

Duele ver

Ando volando bajo

Eres mi necesidad.

Los molcajetes son la especialidad de la taquería 'Los Brody's (Foto: Facebook Los Brody's la Takeria Peñon)

Cortes para takos los Maradona

Rib eye

Sirloín

Arrachera

T-Bone.

Champion de la parrillada

La Rebel

La Monumental

La Perra ‘Brava’.

Los auténticos molcajetes inmortales

Inmortal

El Brody

‘El gallero’ Migue

El nerviudo

El desgarrador

El Canelo.

Calambres alambres

El de la cascarita

El burlón

El pesado

El destronado

El punch

¿Cuál es la fortuna de Jorge Campos? Esto sabemos

Después de un paso por el cuerpo técnico de la Selección Mexicana del 2004 al 2006, Jorge Campos continuó con su carrera como empresario, gracias a la licenciatura en Administración de Empresas de la UNAM, lo que lo llevó a crecer su negocio de comida.

Además de ser empresario, se desempeña como analista en TV Azteca y según las cifras del portal Celebrity Networth cuenta con una fortuna estimada de 10 millones hasta el 7 de junio del 2024.