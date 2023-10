‘Nunca ‘Checo’ pa’ atrás’: Sergio Pérez protagoniza video de ‘Por la familia’, de Carin León

Carin León hizo algunos guiños a Sergio ‘Checo’ Pérez en su más reciente canción ‘Por la familia’, misma que estrenó este martes video musical, protagonizado por el piloto mexicano, mismo que inspiró al cantante para componer el tema.

Estrenado en punto de las 18:00 horas tiempo del centro de México, el anuncio lo hizo el mismo ‘Checo’, quien agradeció a Carin y todos los involucrados por hacerlo parte de una canción que no solo hace alusión a él y su trayectoria, sino que inculca valores familiares como la unión y el amor.

“¡El video oficial de ‘Por La Familia’ ya está disponible! Chécalo y cuéntanos cuál es tu escena favorita. La nueva canción es un homenaje al poder de la familia, en los buenos y en los malos momentos. Gracias Carin León, Edgar Barrera y Cash App por ser parte de esto”, escribió.

Publicación de 'Checo' Pérez en Instagram. (Foto: Captura de pantalla)

¿De qué trata ‘Por la familia’, de Carin León?

‘Por la familia’ es una canción donde Carin León colabora con BorderKid, liderada por Edgar Barrera. Y desde los primeros versos hace claras referencias a ‘Checo Pérez, una de las personas que inspiró el tema.

“Siempre pendiente para el frente, nunca checo pa’ atrás / Aunque esta madre no trae alas todos me ven volar / Y las luces me miran, solo polvo al pasar”, dice el primer párrafo, haciendo referencia también a la escudería en la que está Pérez: Red Bull.

Otro de los versos donde hace alusión al piloto mexicano es en el que habla sobre los triunfos y el trabajo desde joven, pues un piloto debe empezar desde chico para llegar a Fórmula 1.

“Pa’ mí ganar ya es cosa de todos los días que voy / Chambeándole bien duro desde morro / Y a como pude siempre le he salido al toro”, se lee después del primer coro.

'Checo' Pérez en el video de 'Por la familia', de Carin León. (Foto: YouTube / Carin Leon oficial)

Así es el video de Carin León donde sale ‘Checo’ Pérez

El video estrenado este martes muestra a ‘Checo’ como taxista, que recoge a un hombre (Carin León) en el aeropuerto, pues iba a visitar a su familia a un pueblo. Sin embargo, empieza a manejar con gran destreza y velocidad hasta llegar al destino, donde hay varias escenas en las que aparece una familia.

Con el automóvil ya tuneado y con referencias al piloto de Red Bull, el taxista regresa. Hay algunas escenas donde salen niños jugando con un monoplaza de cartón, haciendo alusión a Fórmula 1, y posteriormente se ve un casco.

Otra de las escenas en donde se refieren a ‘Checo’ es cuando este visita una gasolinera, misma de donde sale staff de Red Bull a revisar el automóvil, y cuando está listo, se retira feliz.

Video de 'Por la familia', de Carin León. (Foto: YouTube / Carin Leon oficial)

Vuelven a viajar Carin y ‘Checo’ juntos, y después el piloto se pone su uniforme de Fórmula 1 (incluyendo casco) y empieza a correr un coche Ford en un circuito.

En el video hay varias escenas donde sale el hijo de Antonio Pérez Garibay, incluyendo una donde se saluda de puño con Edgar Barrera, el artista con quien colabora Carin León. ¿Y los comentarios? Todos son positivos, destacando los valores de la letra y el hecho de que Sergio lo protagonice.