Carin León se suma a polémica al defender a Yahritza y su Esencia: ‘Se me hace bien injusto’

Yahritza y su Esencia presenció algunos abucheos durante sus conciertos en el país luego de hablar de la comida mexicana, por lo que además del presidente Andrés Manuel López Obrador, otros artistas como Carin León defendieron a la agrupación de regional mexicano.

“Se me hace bien injusto de que los morros le han ching... y ahora los quieren cancelar”, dijo en medio de la polémica tras la cual recibieron críticas en redes sociales, las cuales señaló de absurdas. “Critican por puras pende..., se toman bien en serio por puras mama..., la neta”, dijo en el podcast de Ernesto Barajas.

El intérprete aseguró que los medios de comunicación hacen notas que la gente normaliza y apuntó contra los que hablan mal de otros y se esconden en su perfil. “Te conviertes en menos que esa persona”, fue lo que argumentó sobre quienes esperan que los artistas cometan errores o tropiecen para luego señalarlos.

En su carrera, personalmente intenta no meterse en chismes que no tienen que ver con su música porque sabe que no podrá convencer a nadie de lo contrario si se hacen conjeturas o se especula. “Como humano la cago, pero como cantante soy chambeador. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra”.

Carin León dijo que las críticas a Yahritza y su Esencia son injustas. (Foto: Instagram @carinleonoficial)

Publicista de Yahritza y su Esencia también aboga por ellos

La publicista chilena Romina Andrea Magorno, quien también está a cargo de Natanael Cano, hizo una transmisión en vivo para afirmar que sacaron de contexto las declaraciones de los originarios de Washington.

“Lo que no entiendo es por qué se ofenden tanto por algo tan minúsculo como la gastronomía”, señaló sobre quienes “quieren hacer daño” luego de recalcar que en las principales avenidas en México -como en Reforma- hay cadenas estadounidenses que no desaparecen porque es lo que vende. “Hay tantas cosas más peores que están pasando en México que debiéramos enfocarnos”.