Publicista de Yahritza y su Esencia cuestiona a mexicanos: ¿por qué se ofenden por algo minúsculo?’

Romina Andrea Magorno-Ayala, la publirrelacionista de Yahritza y su Esencia, se sumó la polémica de la agrupación de regional luego de que fueran criticados por dar su opinión sobre la comida mexicana.

Los originarios de Washington ofrecieron varios conciertos en el país como el Festival Arre y también se presentaron en el Zócalo en el marco del Grito de Independencia, pero hubo quienes no olvidaron sus palabras al preferir el ‘chicken’ de Estados Unidos, por lo que los abuchearon.

En una transmisión en vivo, Romina argumentó que sacaron de contexto sus declaraciones y cuestionó a los seguidores. “Lo que no entiendo es por qué se ofenden tanto por algo tan minúsculo como la gastronomía”, dijo.

Asimismo, aseguró que en sus visitas a tierras aztecas –aproximadamente 2 veces al mes- se encuentra con cadenas ‘gringas’ en avenidas importantes como Reforma “y en donde sea es un Carl’s Junior, un Kentucky Fried Chicken, un Shake Shack, un esto, lo otro, obvio se mantiene abierto porque se consume”.

Magorno, quien pertenece a la agencia Imagine It Media, también se encarga de la publicidad de Natanael Cano. La chilena, criada en Estados Unidos, dice que no por no aguantar el mismo tipo de picante se hace daño a la cultura. “Hay tantas cosas más peores que están pasando en México que debiéramos enfocarnos”, indicó.

Luego del recibimiento a su gira, la PR reveló que los comentarios que se han hecho en su contra, principalmente en redes sociales, están hechos de “una manera que quieren hacer daño cuando no es tan severo”.

Yahritza y su Esencia fueron abucheados tras criticar a la comida mexicana. (Foto: Instagram @yahritzaysuesencia)

Yahritza reacciona a abucheos en México

Aunque la joven, líder de la banda, no quiso hacer comentarios a los medios de comunicación reunidos en el aeropuerto de la CDMX, fue cuestionada. “Todo lo dejamos en las manos de Dios”.

Sin embargo, a su llegada no dudaron en volver a pedir perdón durante su concierto en Monterrey: “Hoy vine aquí de frente a pedirles perdón y la neta nunca fue nuestra intención ofender a nadie ni faltarle el respeto a nadie”.