¿Qué le pasó a Billy Miller, actor de telenovelas que murió a 2 días de su cumpleaños?

Billy Miller iba a cumplir 44 años este 17 de septiembre, sin embargo, el actor de la telenovela estadounidense General Hospital falleció a solo dos días de su cumpleaños.

El pasado viernes, el intérprete estadounidense perdió la vida en Austin, Texas, su representante confirmó su fallecimiento hasta este domingo, cuando cumpliría años, a través de un comunicado enviado a la revista Variety.

Miller era famoso por su aparición en distintas cintas como El francotirador o las series Suits: La clave del éxito y la telenovela The Young and the Restless, además, era ganador de un Emmy Daytime.

“Estoy muy triste por el fallecimiento de Billy Miller. Su encanto contagioso y su calidez dejaron impresiones duraderas en todos los que tuvimos la suerte de tenerlo en nuestras vidas. Voy a echar de menos esa sonrisa traviesa. Te quiero Billy”, escribió Eileen Davidson, su compañera de reparto en The Young and the Restless.

Eileen Davidson y Billy Miller. (Foto: X / @eileen_davidson).

¿De qué murió Billy Miller?

No se reveló la causa oficial de muerte, pero el comunicado de su representante informó: “El actor estaba luchando contra una depresión maníaca cuando murió”. De acuerdo con TMZ, su equipo sugiere que podría haberse quitado la vida.

De acuerdo con Mayo Clinic, el trastorno bipolar, antes llamado ‘depresión maniaca’ es una enfermedad que puede causar cambios en el estado de ánimo, los cuales van de los extremos altos (manía o hipomanía) a bajos (depresión).

“Estos cambios en el estado de ánimo pueden afectar el sueño, la energía, el nivel de actividad, el juicio, el comportamiento y la capacidad de pensar con claridad”, agrega dicho sitio de salud.

Mayo Clinic menciona que es una enfermedad de por vida que requiere de tratamiento con medicamentos y apoyo psicológico, “los pensamientos y los comportamientos suicidas son frecuentes en las personas que tienen trastorno bipolar”.

De acuerdo con Cleveland Clinic, hay personas con trastorno bipolar que presentan episodios de manía a lo largo de su vida, durante el cual presentan psicosis, emociones alteradas, inquietud y desconocen las consecuencias negativas de sus acciones:

“En el trastorno bipolar, el suicidio es un peligro siempre presente: algunas personas se vuelven suicidas en episodios maníacos, no solo en episodios depresivos”.

Cuando era niño, Miller también tuvo una rara enfermedad llamada coalición tarsal, la cual afectaba el cartílago de sus tobillos.

Billy Miller actuó casi 600 capítulos en 'General Hospital'. (Foto: ABC).

¿Quién fue Billy Miller?

Billy Miller nació el 17 de septiembre de 1979 en Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos, comenzó como modelo y llegó a las telenovelas en 2007, en el papel de Richie Novak en All My Children y luego a uno de sus personajes más emblemáticos durante más de 700 episodios: Billy Abbott en Young & The Restless que lo llevó a ganar tres Emmys.

En la telenovela de drama médico General Hospital, Miller participó en casi 600 episodios en varios papeles (Drew Cain, Jason Morgan y Jake Doe); luego pasó a distintas producciones como Suits, NCIS, The Rookie, Truth Be Told, Major Crimes, CSI: Crime Scene Investigation, Castle y Enormous.

Según IMDb, su último papel fue en NCIS en 2022, desde entonces había estado alejado de las redes sociales. Le sobreviven su madre Patricia, su hermana Megan, su cuñado Ronnie, su sobrino Grayson y su sobrina Charley.

En Twitter, Young & The Restless le dedicó un mensaje: “Billy Miller era un hombre de talento con un corazón de oro y siempre iluminaba la escena con actuaciones increíbles. Le echaremos mucho de menos. Nuestro más sentido pésame a su familia y a todos los que le querían”