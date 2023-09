Mamá de Billy Miller habla de la muerte del actor a los 43 años: ‘Hizo todo lo que pudo’

Billy Miller falleció a los 43 años el pasado 15 de septiembre, según lo dio a conocer su representante. La madre del actor, que estaba a punto de celebrar un nuevo cumpleaños, detalló los pormenores sobre el padecimiento que sufrió los últimos meses.

“Durante años libró una larga, dura y valiente batalla contra la depresión bipolar. Hizo todo lo que pudo para controlar la enfermedad”, dijo Patricia Miller en un comunicado a Soap Opera Digest vía People.

La mamá de quien apareció en programas como Suits, Ray Donovan y Castle agradeció las condolencias y muestras de cariño a los fans, recordando a su hijo como alguien que “amaba a su familia, a sus amigos y a sus fans”.

Sin embargo, argumentó que “al final la enfermedad ganó la pelea y él le entregó su vida. Las otras causas de muerte que se cuentan no son ciertas. Ojalá lo fueran, pero simplemente no lo son”, añadió al afirmar que su entorno intenta afrontar la perdida. También aseguró que no tiene nada más por decir.

¿Quién fue el actor Billy Miller?

Después de estudiar en la Universidad de Texas, Miller -quien iba a cumplir 44 años este 17 de septiembre- se dio a conocer con All My Children en 2007.

Fue gracias a su papel de Billy Abbott durante más de 700 episodios de The Young and the Restless que ganó 3 premios Daytime Emmy entre 2010 y 2013 como mejor actor de reparto en una serie dramática. Dio vida a los gemelos Jason Morgan y Drew Cain en General Hospital.

Según Los Angeles Times, mezcló su carrera como parte de la industria de la televisión y el entretenimiento con la de ser restaurador, además de una faceta como empresario, pues fue dueño de bares y restaurantes en la ciudad estadounidense de Los Ángeles.