Luis Ángel ‘El Flaco’ narra cómo se enteró de la muerte de su hija: ‘El teléfono no se colgó'

El pasado 14 de agosto falleció María Fernanda, hija de Luis Ángel ‘El Flaco’, quien ha vivido días complicados tras la muerte de la joven, que este 13 de septiembre habría cumplido 22 años.

Con motivo del que habría sido cumpleaños de la joven fallecida en una playa de Mazatlán, Sinaloa, el cantante compartió cómo fue que se enteró de la muerte de su hija, pues él no estaba presente en el momento del accidente.

Durante el podcast de El Gordo y la Flaca, el exvocalista de Los Recoditos recordó que ese día él se encontraba en Sacramento, California por compromisos de trabajo, por lo que dejó un momento su celular solo.

Sin embargo, estaba recibiendo muchas llamadas de su hijo, situación de la que su esposa se dio cuenta y le comentó; fue ahí cuando él revisó de nueva cuenta su celular y tenía un mensaje del joven, llamado Luis.

Luis Ángel 'el Flaco' se ha dedicado a la música banda desde muy joven. (Instagram / @luisangelelflaco)

Luis Ángel ‘El Flaco’ se enteró del accidente de María Fernanda por teléfono

“Me dice: ‘Papá, contésteme, es urgente, hay una emergencia’, me puso. Le marqué y ellos ya iban al lugar donde estaba la niña”, explicó el cantante.

En cuanto logró comunicarse con su hijo, le pidió que le pasara a su mamá, para que ella le explicara lo que pasaba. Tras enterarse, le pidió ayuda a su hermano, tío de María Fernanda, para que fuera al sitio donde estaban y le dijera cómo iba la situación.

“‘¿Qué está pasando?’ (le dije a la mamá). ‘No, pues es que me hablaron, que la niña se metió al mar y no ha salido’ (le contestó). Y yo le hablé a mi hermano Ramón y le dije: ‘Carnal, hay un emergencia, hazme un paro, levántate a ver a la playa”, dijo.

Luis Ángel ‘El Flaco’ escuchó cómo encontraron a su hija María Fernanda

El cantante de ‘Me sobrabas tú' dijo que cuando llegó su hermano al sitio vio que ahí estaban su sobrino y la mamá de María Fernanda, pero no lograba ubicar dónde estaba la joven.

Mientras seguía al teléfono, hubo un momento en el que Ramón vio salir el cuerpo de María Fernanda del mar, lo que causó gran angustia en el lugar. Mientras, él por teléfono escuchó todo, ya que su hermano no colgó.

María Fernanda murió en una playa de Mazatlán, Sinaloa. (Cortesía)

“En eso la miró, el mar la sacó. Inmediatamente se metió por ella y la sacó rapidísimo (…) la sacó y empezó a tratar de revivirla (el teléfono nunca se colgó, entonces yo estaba escuchando todo lo que estaba pasando), y mi hermano se oía que estaba ahí muy fuerte y toda la gente gritando. Su mamá obviamente en cuanto la vio, mi hermano vio que su mamá empezó a gritar, mi hijo también y todo el mundo”, dijo al podcast.

María Fernanda, hija de ‘El Flaco’, ya estaba muerta cuando el mar la sacó

Ante los intentos de su hermano y tío de la joven por revivirla, sin éxito, llamaron a servicios de emergencia, quienes les confirmaron que la joven ya había fallecido.

“Fueron a traer ambulancia para que le dieran los primeros auxilios, pero ella ya tenía rato que… tenía rato que se había ido, ya no estaba con nosotros, ya no había manera de volverla. Me dice mi hermano: ‘Hice todo lo posible, hermano, pero ya no pude’”, reveló con la voz entrecortada.

La hija de Luis Ángel 'El Flaco' murió el 14 de agosto. (Instagram / @luisangelelflaco)

¿Cómo se sintió Luis Ángel ‘El Flaco’ tras enterarse de la muerte de su hija?

Este jueves se cumple un mes del incidente donde María Fernanda murió. El momento en el que el cantante se enteró de su muerte resultó muy duro, compartió.

“No sé ni cómo explicarlo, es un golpe así como que te llega, como de sopetón, como si fuera un martillo que te pega en el mero corazón y no te da chance ni de respirar”, señaló el cantante.