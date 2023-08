Luis Ángel ‘El Flaco’ habla de la muerte de su hija: 'Cuídense, no saben el dolor que dejan'

Luis Ángel ‘El Flaco’, exvocalista de Los Recoditos, habló tras la muerte de María Fernanda, su hija de 21 años, que no sobrevivió a las aguas de una playa en Mazatlán. A través de una transmisión, el cantante contó el vacío que ha representado en su vida para el cual nunca se está preparado.

“De repente te va bien, machín en tu carrera y todo está bien, trabajas con una gran compañía, tu mamá está bien, tu papá está bien, todos tenemos salud, abundancia y no te imaginas que algo así suceda”, dijo con la voz entrecortada en un video. “Quisieras gritar, llorar, quisieras enterrarte. Quisieras que te hubiera pasado a ti, pero no es así”.

A la joven la recuerda como una chica con muchas aspiraciones y ganas de comerse al mundo, pero su vida terminó cuando tomó una decisión equivocada al fallecer ahogada, según los reportes locales.

El cantante Luis Ángel 'El Flaco' reaccionó a la muerte de su hija María Fernanda a los 21 años. (Foto: Instagram @luisangelelflaco)

Luis Ángel ‘El Flaco’ lamenta mala decisión de su hija María Fernanda

El intérprete escoltó la carroza en una camioneta con su logo, según reportó Telemundo. María Fernanda fue sepultada en un panteón ante decenas de arreglos florales.

“Mi hija no tuvo otra oportunidad, mi hija no solo fue un susto, mi hija se fue y dejó un vacío muy cab... aquí que no sé cuánto tiempo vaya a durar para poder medio entender lo que está pasando”, agregó.

En medio de su duelo, Luis Ángel le pidió a los “muchachos que andan en la fiesta y en el desmadre” que se cuiden. “No saben el dolor que le dejan a la familia por una mala decisión, tal vez tomada por andar sin pensar las cosas”.

Asimismo, aseguró que él también fue joven, pero pidió a las nuevas generaciones pensar bien en las posibles consecuencias. “Sentía que la vida no se me iba a acabar y gracias a Dios pase por ahí. Tuve muchas cosas, pero la vida me dio más oportunidades y aquí sigo”.