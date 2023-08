¿Quién fue Adrián Estrada, el comediante que se hizo viral tras su muerte?

El nombre de Adrián Estrada se hizo viral en redes sociales luego de que se reportara la muerte del comediante, quien hace unos años hizo pública su lucha contra la depresión, aunque era conocido por sus videos en tono parodia de situaciones de la vida cotidiana.

Estrada tenía 211 mil seguidores en Instagram y 697 mil en YouTube. Fue despedido por familiares y amigos como Bianca Ramírez. “Nadie entenderá nunca la relación que tuvimos Adrián y yo, pero era más que perseguir nuestras maletas juntos en esta industria; nos entendíamos, nos ayudábamos mutuamente en tiempos difíciles, pase lo que pase”, expresó.

Asimismo, habló de lo importante de ayudar a otros que pasan por malos momentos o problemas de salud mental, así como pedir o brindar ayuda para cambiar su vida.

Adrián Estrada compartió con sus seguidores que sufrió depresión. (Foto: Instagram @adrianestrada7)

¿Quién fue Adrián Estrada?

El influencer, de ascendencia mexicana, vivió en Los Ángeles, en Estados Unidos, en donde comenzó a hacerle bromas a sus compañeros y maestros en la escuela hasta que se dio cuenta de que podía hacerlo una fuente de ingresos.

Se hizo popular al contar sus experiencias y bailes como ‘El Pasito Perrón’. Antes de ser reconocido, se graduó como oculista y se dedicó a otros oficios como vendedor o DJ de música electrónica. Sin embargo, también contaba sus problemas de salud como una neumonía a los 5 años o haber sido operado de emergencia tras una apendicitis.

Hace algunos años compartió su lucha contra la depresión -por la que incluso dejó de subir contenido- y afirmó que fue gracias al apoyo de su familia que salió adelante. “Había días que yo no quería estar en este mundo. Yo ya estaba planeando cómo me iba a quitar la vida, yo solo le reclamaba a Dios ‘¿por qué dejaste que me pasara esto?, yo soy una buena persona”, dijo entonces.

En una de sus últimas publicaciones le dio consejos a quienes lo seguían para cumplir los sueños pese a los comentarios de las personas negativas alrededor.