PERFIL: ¿Quién es Marlon Colmenarez, influencer relacionado con Wendy Guevara?

Marlon Colmenarez es una figura de redes sociales a la que se le ha asociado con Wendy Guevara, actual participante de La Casa de los Famosos México. Aunque no han aclarado qué tipo de relación llevan, hay fanáticos que aseguran que podrían ser pareja.

Wendy Guevara, influencer que alcanzó la fama en 2016 por un video titulado ‘Las Perdidas’, es una de las siete integrantes restantes de La Casa de los Famosos México. A lo largo del programa, se ha convertido en una de las favoritas del público por sus anécdotas y frases como “traste viejo”, “muebles viejos”, entre otros.

En algunas de las recientes transmisiones de La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara aseguró que se encuentra con bajos ánimos porque Marlon Colmenarez no la ha ido a visitar al programa.

Wendy Guevara es la participante favorita de 'La Casa de los Famosos México'. (Instagram / @soywendyguevaraoficial)

¿Cómo se conocieron Marlon Colmenarez y Wendy Guevara?

Marlon Colmenarez es un influencer de 25 años originario de Venezuela que, antes de alcanzar la fama en redes sociales, participó en 2019 dentro del programa Enamorándonos.

Aparte de subir contenido a sus redes sociales, Marlon Colmenarez también es un músico que inició su trayectoria el año pasado con sencillos como ‘Mujer Guitarra’, ‘Antes de conocerte’, ‘Adicto’ y más reciente ‘Te Rebota To’.

En su cuenta de Youtube cuenta con varios videos en los que aparece con Wendy Guevara haciendo videoblogs sobre sus visitas a la Ciudad de México. Incluso, antes de que la influencer se fuera a La Casa de los Famosos México, publicaron un par de clips juntos.

En conversación con el canal de Youtube llamado El Ro explicó que conoció a Guevara por medio de las redes sociales.

Manuel Colmenarez ha hecho algunos videos con Wendy Guevara. (Foto: Instagram / @soywendyguevaraoficial)

“La conocí por Instagram, me escribió... nos fuimos conociendo y hasta ahora trabajamos juntos”, explicó el venezolano. Asimismo, en aquella entrevista también aseguró que tanto él como Wendy están cansados de explicar qué tipo de relación tienen.

“Ya nosotros sabemos lo que somos y que no somos... Wendy Guevara es una persona extraordinaria”.

¿Por qué Marlon Colmenarez no ha ido a visitar a Wendy Guevara?

A principios de la competencia de La Casa de los Famosos México, Marlon Colmenarez viajó en helicóptero para lanzarle un ramo de flores y sopas instantáneas a Wendy Guevara; sin embargo, desde entonces el influencer no ha ido al recinto del reality show.

Aunque no se tiene conocimiento detrás de la razón de esto, Paola Suárez, amiga de Wendy Guevara, publicó un video en el que aseguró haber hablado con Marlon sobre aquella situación:

“Miren, ahorita Wendy anda bien triste que porque Colmenarez no ha ido a ver... se me ocurrió la idea de mandarle mensaje y decirle ‘oye Marlon, Wendy anda muy agüitada, ¿por qué no te agarras tu camioneta y la vas a ver?’”, explicó la influencer.

Wendy Guevara y Manuel Colmenarez no han confirmado que tengan una relación amorosa. (Foto: Youtube / @MarlonColmenarez)

A pesar de ello, reveló que Marlon le contestó que actualmente se encuentra sin camioneta por un choque y que por ello no ha podido ir a ver a Wendy Guevara.

“La respuesta de él, me manda un audio, y me dice ‘hola Paola, ¿cómo estás? ¿Qué crees? Ahorita estoy muy ocupado, mi camioneta la tengo chocada, me queda muy lejos para ir’”, puntualizó Paolita Suárez.