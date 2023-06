¿Qué pasó con Ricardo O’Farrill? Cronología de la desaparición del comediante

Luego de varias semanas de polémicas, el comediante Ricardo O’Farrill se encuentra desaparecido, en medio de varias versiones y especulaciones sobre su paradero.

Ricardo O’Farrill es un comediante y actor mexicano que ha participado en diferentes producciones como Recuperando a mi ex (2018) y un especial de comedia llamado Live from Pachuca (2018).

El ‘standupero’ está como ‘no localizado’ según una ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía General de la Ciudad de México. Esto fue todo lo que pasó con él.

La Fiscalía CDMX emitió una ficha de búsqueda para localizar al comediante Ricardo O'Farrill. (Foto: Instagram @richieofarrill / FIPEDE).

¿Qué pasó con Ricardo O’Farrill?

24 de abril: Pelea en la boda de Mauricio Nieto

Ricardo tuvo una discusión en la boda del Mauricio Nieto, principalmente con Daniel Sosa, por lo que lo sacaron de la fiesta.

Según la versión de Mau Nieto publicó un texto, Ricardo llegó en estado inconveniente, agresivo y con personas armadas, además de que empujó a una mujer.

¿Cómo no te iban a ignorar Richie? También te andas buscando pleitos a lo wey. ¿Hace cuánto supiste lo de la violencia vs las mujeres? Y fuiste cómplice, hasta que te la hicieron a ti. pic.twitter.com/MLGQnELGIo — Clau Äl (@ClauAl_Ve) April 24, 2023

24 de abril: Transmisiones contra ‘standuperos’

Ricardo O’Farrill hizo una serie de transmisiones en vivo y videos en las que acusó a varios ‘standuperos’ de infidelidades, de amenazarlo de muerte y hasta de drogar a una mujer.

Ese mismo día, el comediante trató de irse de la Ciudad de México, pero tuvo un problema en el aeropuerto y aseguró que demandaría a una aerolínea por los malos tratos que recibió.

El comediante Ricardo O’Farril acusa a Daniel Sosa y a Mau Nieto de haber drogado a una mujer sin su consentimiento porque se les hizo divertido. pic.twitter.com/eM6bdzK6cw — Axl Fernando Chimal (@AxlChimal) April 24, 2023

Durante su última transmisión en vivo del 24 de abril, O’Farrill se encontraba en su domicilio cuando varios individuos entraron, entre ellos su amigo Diego Alfaro, se escuchó que gritó “¡Déjenme!”.

Luego Diego publicó un mensaje donde decía: “estamos cuidando de él”.

Diego Alfaro tocó insistentemente la puerta de Ricardo O'Farrill durante la transmisión de Instagram.

13 de mayo: Reaparece en redes

Luego de que sus últimas publicaciones habían sido borradas, Ricardo reapareció en redes sociales con una fotografía al lado de su novia Cristy Alfaro (la cual ya fue borrada), donde informaba que ya estaba mejor, agradeció la preocupación de tantas personas, además del apoyo económico recibido:

“Sepan que en este bello momento de mi vida lo más importante es mi novia Cristy Alfaro, mi familia y la mensis de mi perrita Norma Esther”.

Ricardo O’Farrill agradeció el apoyo que ha recibido.

16 de mayo: Habla del maltrato en la clínica

De regreso a las transmisiones en vivo, O’Farrill narró que en sus días de ausencia fue internado “en contra de su voluntad” en una clínica, “me amarraron, pasaron cosas muy feas, pero tragedias... los peores momentos de mi vida”.

16 de mayo: Promociona tienda de ropa

En un ‘live’, el comediante invitó a sus seguidores a una tienda de ropa para hacer un performance; acudió a Ripndip en “pleno uso de sus facultades mentales”.

Desde ahí aclaró que no recibió dinero por el contenido, cuyo objetivo era dar a conocer artículos y colecciones actuales y pasadas como ropa, calcetines, bufandas o gorros.

17 de mayo: Se rapa en vivo

El standupero decidió raparse, por lo que invitó a sus seguidores a un restaurante ubicado en la colonia Condesa. El proceso de quitarse el cabello, lo que describió como “catártico”, lo grabó en vivo.

Mientras lo hacía, dio más detalles del aislamiento en la clínica donde estuvo, de la que mencionó que se escapó y ha recibido amenazas de muerte.

“Había incluso gente, familiares, intentando convencer a Hugo, mi chofer, de que vendiera mis camionetas, que vendiera mis cuadros para poder pagar la clínica porque no tenían acceso a mi cuenta. Entonces lo que estaban haciendo era querer mermar otra cuenta”.

18 de mayo: Huelga de hambre, arresto y desaparición

O’Farrill acudió a la clínica donde estuvo internado, Las Margaritas de la colonia Las Flores, CDMX, donde hizo otra transmisión en vivo mientras pateaba la puerta para exigir justicia por sus compañeros, “nos tratan como si fueran peor que un anexo y cuesta casi 200 mil pesos. Me metieron Valium para curar mi adicción a la mariguana”.

Además de declararse en huelga de hambre, acusó a su papá por haberlo internado en contra de su voluntad.

Ese mismo día se volvió viral en redes sociales el video sin contextp donde Ricardo estaba a punto de entrar a una patrulla y le dice a alguien:

“Un día voy a salvar a mi hermana de ti y me voy a vengar. Te voy a dar esos dos cachetadones y me faltan cientos cabr*nes con eso tengo. Por eso me ven tranquilo porque me estoy viendo loco, me encanta porque esta es la imagen que estaba buscando”.

7 de junio: Ficha de búsqueda

Ricardo O’Farrill aparece como ‘No localizado’ en los registros de la Fiscalía Especializada para la Investigación, Persecución de los Delitos en Materia de Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición Cometida por Particulares y Búsqueda de Personas Desaparecidas (FIPEDE).

En la ficha de búsqueda se describe que vestía pijama azul y sandalias cuando se extravió el pasado 18 de mayo en la colonia Las Flores, Tlalpan (el día y lugar de la transmisión afuera de la clínica Margaritas).

13:00 horas: Un comunicador publicó en Twitter que Ricardo O’Farrill estaba en una ‘granja’ , internado en una clínica contra adicciones en Hidalgo , además de que uno de sus familiares acudió a la Fiscalía CDMX a reportar su desaparición.

, internado en una , además de que uno de sus familiares acudió a la Fiscalía CDMX a reportar su desaparición. 17:00 horas: Se publica un comunicado en el Twitter oficial de Ricardo O’Farrill donde se desmiente su desaparición y se detalla que está recibiendo atención especializada. Esto fue publicado en la cuenta personal de su papá Roberto O’Farrill.

y se detalla que está recibiendo atención especializada. Esto fue publicado en la cuenta personal de su papá Roberto O’Farrill. 19:00 horas: Un nuevo comunicado se publica desde la cuenta oficial de Instagram del comediante, se deslindan de la publicación anterior de Twitter, explican que el 18 de mayo fue “privado de su libertad” con exceso de fuerza por policías , luego liberado y más tarde trasladado con lujo de violencia en un auto particular.

, luego liberado y más tarde trasladado con lujo de violencia en un auto particular. 20:00 horas: la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México habló de del caso de la “desaparición de una figura pública a bordo de una patrulla”, refiere que el 5 de junio en un centro terapéutico de la calle Margaritas, en la alcaldía Tlalpan, se pidió una unidad “debido a una persona agresiva y que pateaba las puertas de entrada”. Luego de que llegó un familiar, esa persona se retiró por sus medios.

La familia O'Farrill Lozano compartió un comunicado en el Twitter oficial del comediante. (Foto: Twitter / @richieofarrill_)

La cuenta de Instagram de Ricardo O'Farrill publicó un comunicado. (Foto: Instagram / @richieofarrill)