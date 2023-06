Fiscalía CDMX busca a Ricardo O’Farrill: ¿Qué pasó con la desaparición del comediante?

Este 7 de junio, la Fiscalía General de la Ciudad de México lanzó una ficha de búsqueda para encontrar al comediante Ricardo O’Farrill, quien ha estado envuelto en una polémica con algunos ‘standuperos’ desde la boda de Mau Nieto, a finales de abril.

Las autoridades capitalinas reportaron que el pasado 18 de mayo, O’Farrill se extravió en la colonia Las Flores de la alcaldía de Tlalpan con un pantalón de pijama de color azul, sandalias y una chamarra de café oscura.

La ficha de búsqueda fue emitida por la Fiscalía Especializada para la Investigación, Persecución de los Delitos en Materia de Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición Cometida por Particulares y Búsqueda de Personas Desaparecidas (Fipede).

Ficha de búsqueda de Ricardo O’Farrill. (Foto: Fiscalía General de Justicia)

¿Arrestaron a Ricardo O’Farrill?

El pasado 31 de mayo, en redes sociales comenzaron a circular videos en los que aparece Ricardo O’Farrill, con una sudadera verde, entrando a una patrulla.

Aunque se desconocen los motivos detrás de su supuesto arresto, el comediante aparece en los clips increpando a otra persona:

“Un día voy a salvar a mi hermana de ti y me voy a vengar. Te voy a dar esos dos cachetadones y me faltan cientos cabr*nes con eso tengo. Por eso me ven tranquilo porque me estoy viendo loco, me encanta porque esta es la imagen que estaba buscando”.

Tras los hechos, no hubo más noticias acerca de lo que sucedió con Ricardo.

¿Cuál fue la última aparición de Ricardo O’Farrill?

La última vez que los seguidores de Ricardo O’Farrill supieron algo del comediante, fue a mediados de mayo, cuando el conductor se declaró en huelga de hambre afuera de las instalaciones de una clínica de rehabilitación en la que alguna vez fue internado.

En los videos que se difundieron en aquel entonces, el comediante aseguró que la clínica de rehabilitación le daba malos tratos a sus pacientes:

“En esta clínica maltratan a sus pacientes, sépanlo bien, Cofepris, CNDH. Esta pinc... clínica tiene que cerrar porque nos tratan como si fueran peor que un anexo y cuesta casi 200 mil pesos. Me metieron Valium para curar mi adicción a la mariguana”.

Ricardo O'Farrill ha protagonizado ciertas polémicas desde finales de abril. (Foto: Instagram / @richieofarrill)

En aquellos videos que se difundieron, Ricardo O’Farrill aparece golpeando la puerta de una clínica demandando justicia por algunos de los supuestos pacientes, se puede observar la llegada de una patrulla ante los disturbios.

Asimismo, O’Farrill acusó a sus padres de haberlo intentado en contra de su voluntad. Previo a estos acontecimientos, el comediante se rapó en una transmisión en vivo en sus redes sociales.

¿Cómo empezó la polémica de Ricardo O’Farrill?

Todos estos eventos ocurrieron a finales de abril, después de la boda del comediante Mau Nieto con la influencer Carla Fernández. En aquel evento, se le negó el acceso a Ricardo O’Farrill a la tornaboda, por lo que discutió con algunas personas, entre ellas se encontraban otras celebridades como Daniel Sosa.

Al día siguiente de la boda, Ricardo O’Farrill hizo una serie de transmisiones en vivo en las que explicó lo que sucedió y acusó a Daniel Sosa de haberlo amenazado de muerte. De igual manera, señaló que Bryan Andrade violentó física y psicológicamente a su esposa.

Las transmisiones en vivo del comediante terminaron cuando un par de individuos, entre ellos Diego Alfaro, entraron a su domicilio para hablar con él. Momentos después, la familia de Ricardo O’Farrill lanzó un comunicado en el que aseguraron que el comediante iba a estar bien.

“Queremos comunicar a toda la audiencia que su familia y un equipo cercano de profesionales estamos cuidando de él y se encuentra bien”.