PERFIL: ¿Quién es Ricardo O’Farrill, el polémico comediante que expuso a standuperos?

El comediante mexicano Ricardo O’Farrill se vio en medio de una polémica luego de que habló sobre presuntas amenazas de muerte, infidelidades y drogas de varios famosos del stand up. No es la primera ocasión en la que se ve involucrado en controversias.

Luego de que O’Farrill tuvo una discusión en la boda del standupero Mauricio Nieto, quien a mediados de 2022 fue acusado por abuso sexual a una mujer, el comediante hizo una transmisión en Instagram donde afirmó que Daniel Sosa lo amenazó de muerte al supuestamente decirle: “Dile a tu mamá que tú mañana, morgue”.

En su transmisión habló de personalidades como Sofía Niño de Rivera, Isabel Fernández, Ludwika Paleta y sus excompañeros en el programa Deportología, Diego Zanassi y Alex Fernández.

Una de las principales acusaciones fue hacia Mau Nieto y Daniel Sosa, debido a que, según O’Farrill drogaron a una mujer con MDMA, “se les hizo muy chistoso a esos dos”.

Además, dijo que Bryan Andrade, productor de ‘La Cotorrisa’, violentó física y emocionalmente a su esposa Andrea Duarte, lo cual ella confirmó en una historia de Instagram esta mañana, donde agradece a Ricardo por hablar del tema:

“Sí sufrí de violencia física, psicológica, económica con esta persona, lamentablemente todavía estamos casados”.

Ricardo O'Farrill ha tenido programas en Comedy Central. (Foto: Instagram / @richieofarrill).

¿Quién es Ricardo O’Farrill?

Ricardo O’Farrill nació en la Ciudad de México el 1 de agosto de 1990, estudió para ser publicista y a sus 32 años ha tenido una larga trayectoria en la industria del entretenimiento, principalmente en el standup, aunque también ha actuado en algunas producciones.

‘Richie’ comenzó a sumar fama a través de videos de Vine. El intérprete es conocido por su participación en Comedy Central, un canal de televisión de comedia donde también han salido personalidades como Franco Escamilla.

Ricardo O’Farrill, Mauricio Nieto y Sofía Niño de Rivera han sido de los primeros standuperos en incursionar en la televisión mexicana. (Fotos: Instagram @ maunieto / @richieofarrill / @sofffiaaa1).

En televisión abierta, fue uno de los primeros standuperos que participó en programas de televisión abierta, de hecho en su transmisión mencionó que Sofía Niño de Rivera lo apoyó para entrar a TV Azteca.

Ha dado giras por todo el país con el show Ciudadano Mexicano y participado en producciones como:

Abrazo genial y Ricardo O’Farrill: Abrazo navideño (transmitidos por Netflix)

y (transmitidos por Netflix) Deportología : un programa de video vlog al lado de Diego Zanassi y Alex Fernández .

: un programa de video vlog al lado de . Ñam Ñam Extravaganza , donde entrevista a celebridades mientras comen en restaurantes de la CDMX.

, donde entrevista a celebridades mientras comen en restaurantes de la CDMX. Recuperando a mi Ex , una cinta de 2018 donde actúa Sofía Niño de Rivera y Andrés Almeida.

, una cinta de 2018 donde actúa Sofía Niño de Rivera y Andrés Almeida. LOL: Quien se ría pierde, con Eugenio Derbez.

En en programa 'Ñam Ñam Extravaganza' Ricardo O'Farrill ha entrevistado a personalidades como Aczino. (Foto: Instagram / richieofarrill).

Polémicas de Ricardo O’Farrill: Un chiste pedófilo

El comediante ha estado en medio de controversias como en 2020, cuando se difundieron videos de una de sus rutinas de stand up donde hace un comentario relacionado con pedofilia:

“Estaba viendo al niño brincar y cada vez que brincaba se le marcaba esta parte -señala la entrepierna-. Me fijé en eso y se me empezó a parar… no, no es cierto’”, comentó O’Farrill. “Ese fue el último, se los juro. Ya en serio, me vine en el kleenex y lo aventé por la ventana’”, agregó.

Después, el comediante respondió a las múltiples críticas que recibió tras el ‘chiste’ que realizó, y se justificó: “Yo estoy bien porque confío en mi comedia y en que mi público la entiende. Saludos”, escribió en su cuenta de Twitter.

Ricardo O'Farrill afirma que recibió amenazas de muerte. (Foto: Instagram / @richieofarrill).

El proceso de rehabilitación de Ricardo O’Farrill

El comediante ha dicho que estuvo en una clínica de rehabilitación para poder tratar sus problemas de alcohol.

En una entrevista con Roberto MTZ comentó cómo fue ese proceso en el cual incluso dio un show en Querétaro en estado de ebriedad, inició bebiendo un carajillo en el escenario, luego algunas cervezas:

“Ya bebía en ayunas, bebía para estar nivelado, era un alcohólico funcional... decidí ingresar a la clínica es porque ya había una dependencia física, ya sentía que me iba a morir si no traía unas siete u ocho cervezas encima, entonces dije: ‘Me voy a morir o sino me muero se va a morir mi persona’, la persona es lo que detiene la personalidad y la personalidad es lo que detiene los shows, entonces lo que más amo en la vida se me va a acabar, voy a ser un robot valiendo madr*s”.

Neurosis: el diagnóstico de Ricardo O’Farrill

Hace tres años, O’Farrill dijo durante un show de stand up que fue diagnosticado con neurosis, un trastorno que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), afecta al sistema nervioso y se caracteriza por inestabilidad emocional.

En un artículo de la UNAM, se cita a Paulo César Sánchez García, gerente de la Asociación Civil Neuróticos Anónimos, donde menciona que se pueden tener afectaciones como alto grado de ansiedad generalizada, depresión, miedo, síntomas obsesivos compulsivos, hipersensibilidad, sentimientos de culpa, incidentes que generan fuerte alteración emocional, fobias.

“La conducta puede ser afectada seriamente, aunque es común que se mantenga dentro de los límites sociales aceptables pues la personalidad no está desorganizada y se manifiesta en todos los ámbitos laboral, familiar, escolar. Actualmente la OMS ha cambiado el término neurosis por trastornos”, agregó Sánchez García.