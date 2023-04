¿Qué es neurosis, trastorno que Ricardo O’Farrill dijo que le diagnosticaron?

El comediante Ricardo O’Farrill, quien exhibió a varios standuperos en un video de Instagram luego de una discusión en la boda de Mauricio Nieto, comentó hace tiempo en uno de sus shows que había sido diagnosticado con neurosis.

El actor de 32 años, quien estudió publicidad, es reconocido por sus participaciones en stand up que lo han llevado a hacer giras por México, programas de comedia e incluso ha aparecido en cintas como Recuperando a mi Ex, donde actúa Sofía Niño de Rivera y Andrés Almeida.

¿Qué enfermedad tiene Ricardo O’Farrill?

O’Farrill ha comentado en varias ocasiones que vive con alcoholismo y ha pasado por clínicas de rehabilitación para sobrellevarlo, además, ha declarado de manera pública su consumo de mariguana.

Ricardo O'Farrill es un comediante mexicano que ha tenido programas en Comedy Central, también ha estado involucrado en algunas polémicas. (Foto: Instagram / @richieofarrill).

En 2019 el standupero dijo durante un show en vivo de Comedy Central que fue diagnosticado con neurosis:

“Mi nombre es Ricardo O’Farril, tengo 28 años, estudié publicidad, soy ciudadano mexicano y sufro de neurosis diagnosticada, esto me lo explicó mi psiquiatra, me dijo ‘no te preocupes, tus sentimientos son igual a los de todas las personas, te pones triste como todas las personas, te pones feliz, te emp*tas, pero al triple’, todo lo que les molesta y afecta, a mí me molesta y afecta al triple”.

Asimismo, bromeó con el tema y comentó que todo lo hace al triple, incluso empacar maletas.

Yooooo! Por acá les dejo este bit totalmente nuevo. Un poco de lo que se vivió en Al Cabo es Comedia. Llámenme neurótico pero NO PIERDAN EL TIEMPO Y VÉANLO YA PTM. 🙃



👉🏻 https://t.co/EJUyTBQQnJ — Ricardo O’Farrill EL "Master Del Caos" 👐 (@richieofarrill_) August 27, 2019

¿Qué es la neurosis?

Según Web MD, la palabra neurosis se ha usado desde el siglo XVIII para englobar “reacciones mentales, emocionales o físicas que son drásticas e irracionales”.

Sin embargo, el término ya no se usa desde 1980, cuando la Asociación Estadounidense de Psiquiatría eliminó ‘neurosis’ de su manual de diagnóstico.

Desde entonces ya no se le considera una condición independiente, sino un síntoma en la categoría de trastorno de ansiedad, dice Web MD: “lo que solía llamarse neurosis ahora cae bajo el paraguas de la ansiedad”.

La ansiedad es un trastorno a la salud mental que provoca nerviosismo excesivo, miedo, aprehensión y preocupación, emociones que alteran el comportamiento. (Foto: Shutterstock).

Síntomas de comportamiento neurótico

De acuerdo con Healthline, las definiciones siguen siendo motivo de debate, aunque describe que la neurosis es un término utilizado para describir trastornos mentales y puede implicar:

Expresiones de comportamientos obsesivos

Hipocondría

Intensa necesidad de control

Estados disociativos

Depresión

Ansiedad

Dicho sitio de salud agrega que este término no se emplea en un diagnóstico clínico e incluso hay quienes mencionan a la neurosis como un rasgo de personalidad que todas las personas tienen en cierto grado.

En un artículo de UNAM Global se menciona que la neurosis puede incluir manifestaciones como morderse las uñas, jalarse el cabello, dolor de cabeza, angustia, desesperación, insomnio, intento de suicidio, voluntad débil, sueño alterado, preocupación excesiva y más.

Citado por UNAM Global, Paulo César Sánchez García, gerente de la Asociación Civil Neuróticos Anónimos, explica que pueden presentarse:

Alto grado de ansiedad generalizada

generalizada Depresión

Miedo

Síntomas obsesivos compulsivos

Hipersensibilidad

Sentimientos de culpa

Incidentes que generan fuerte alteración emocional

Fobias

La neurosis puede provenir de problemas de salud mental, según Web MD:

Trastorno de ansiedad generalizada

Depresión

Trastorno obsesivo compulsivo

Fobia social

Trastorno de estrés postraumático

Trastorno de pánico

Desorden de personalidad antisocial

Consecuencias de un comportamiento neurótico

Web MD agrega que lo que marca la diferencia en un comportamiento neurótico es la intensidad, ya que un caso extremo puede interferir con la vida personal, profesional y romántica.

Las personas con este rasgo son “más propensas a fumar, abusar del alcohol y otras drogas, tener trastornos alimentarios, carecer de apoyo social y divorciarse”, dice dicho sitio.

Un comportamiento o personalidad neurótica no es lo mismo que un trastorno psicótico, que incluye delirios o alucinaciones, sino que en este caso “te obsesionas con tus propias emociones negativas y fracasos, reales o imaginarios”, menciona Web MD.

Aunque, al igual que la psicosis, la neurosis puede “producir cantidades excesivas de estrés y dificultar el día a día en algunas situaciones”, dice Healthline.