¿Qué pasó en el ‘live’ de Ricardo O’Farrill? ‘Va a estar mejor’, dice Diego Alfaro tras interrumpirlo

Este lunes el comediante mexicano Ricardo O’Farrill realizó una serie de transmisiones en vivo en las que primero (en la madrugada) exhibió a varios standuperos tras una discusión en la boda de Mauricio Nieto, los acusó de infidelidades, amenazas de muerte y de drogar a una mujer.

Por la tarde habló de nuevo del tema en un ‘live’ de Instagram interrumpido constantemente por amigos que tocaban a su puerta y lo llamaban por teléfono.

Ricardo O’Farrill tiene 32 años y ha sido reconocido por sus shows de stand up, también ha actuado en cintas como Recuperando a mi Ex. El comediante ha dicho que padece alcoholismo, por lo cual ha pasado por clínicas de rehabilitación, además en 2019 comentó en un show que tiene neurosis.

La boda de Mau Nieto contó con la presencia de varios comediantes mexicanos. (Foto: Instagram / @daniflowers / @maugarciam / @ricardomedijo)

De acuerdo con sus declaraciones, fue humillado después de que se le negara la entrada a la tornaboda. Esto lo llevó a discutir con varias personas, en especial con Daniel Sosa, quien asegura que lo amenazó de muerte.

Al no recibir la disculpa que exigió decidió grabar un video en Instagram para hablar sobre varios comediantes como Mau Nieto, Daniel Sosa, Sofía Niño de Rivera y hasta la empresa galletas Ritz por incumplimiento de contrato.

Tras su video, O’Farrill reveló que se iría un tiempo a la ciudad de Nueva York, sin embargo, tuvo un problema con Aeroméxico y al final se quedó en México, incluso dijo que iría en contra de la aerolínea.

¿Qué pasó con Ricardo O’Farrill en su transmisión de Instagram?

Luego de no poder salir de México, esta tarde el comediante anunció en su cuenta de Twitter su transmisión más reciente con el siguiente mensaje:

“Yo en el ÚLTIMO Live que planeo hacer en mi corta y humilde existencia por esta BASURA de redes sociales que tanto le ha hecho al Mundo: 15:50 PM”.

A lo largo de su video, que empezó alrededor de las 16:00 horas, preocupó a sus seguidores por un comportamiento errático, además de que fumaba un supuesto cigarro de mariguana.

Se escuchaba cómo estaban tocando la puerta de su casa: eran Diego Alfaro (quien también fue invitado a la boda de Mau Nieto) y un amigo de la infancia.

Debido a ello, varios seguidores escribieron mensajes como: “¡Ricardo abre la puerta!”, “ya abre Richie”, “abre”.

El video en vivo de O’Farrill terminó cuando por fin abrió la puerta, su intención era mantener la transmisión hasta que se terminara la batería de su teléfono, se escucha que él les pregunta “¿Traen cartas?” y el video finaliza abruptamente cuando grita: “¡Déjenme!”.

Poco después, en una historia de Instagram, Diego Alfaro publicó un breve mensaje: “Ricardo va a estar mejor. Gracias a todos por su apoyo. Evitemos usar esta situación para el chisme o el morbo”.

Diego Alfaro tocó insistentemente la puerta de Ricardo O'Farrill durante la transmisión de Instagram.

El live termina cuando Diego Alfaro llega y corta la transmisión.



De fondo se escucha decir “traen cartas?” Mientras Ricardo dice también que lo dejen.



Diego dice que tiene que cortar la transmisión.



pic.twitter.com/i24pKhBOun — Carla (@Crayolaverde03) April 25, 2023

¿De quién habló Ricardo O’Farrill en su transmisión de Instagram?

Daniel Sosa

En su primer ‘live’ durante la madrugada, O’Farrill acusó de nuevo a Daniel Sosa de haberlo amenazado de muerte en la boda de Mau Nieto.

“Le dije: ‘no me toques, no te me acerques’. Me empezó a empujar, afortunadamente estaba Morris, dueño del bar 27, que ha visto a borrachos reaccionar, porque Daniel Sosa estaba borracho, yo estaba sobrio... se lo están llevando y me dice: ‘Dile a tu mamá que tú mañana, morgue’. Tengo testigos”.

Ricardo O'Farrill tuvo una discusión durante la boda de Mau Nieto. (Foto: Twitter / @richieofarrill_)

En esta segunda transmisión en vivo, Ricardo O’Farrill explicó lo siguiente: “no conté bien la anécdota del porro con Daniel Sosa... me dice: ‘vete a fumar mariguana con tus amigos’ y después le digo lo de ‘voy a traer a mi equipo de seguridad si tu me vuelves amenazar y lo haré público’. Ahí me dijo: ‘p*nche mariguano vete a la v*rga’”.

Reveló que en punto de su discusión con Daniel Sosa, O’Farrill le lanzó un objeto que logró darle en el rostro.

Inés Gómez Mont

Asimismo, el comediante señaló el odio que existe en redes sociales y mencionó el nombre de la conductora mexicana Inés Gómez Mont, quien ha sido señalada por haber cometido una presunta defraudación fiscal de más de 12 millones de pesos e incluso ha enfrentado órdenes de aprehensión con amparos.

“Hablé con Inés Gómez Mont, graben esto. Me dijo ‘tienes mi apoyo porque yo viví que me molestaran’”, aseguró.

Ambas celebridades trabajaron juntos en un programa de televisión, que salió en 2013, llamado Deberían Estar Trabajando.

Franco Escamilla

O’Farril hizo varios comentarios positivos hacia comediantes como Ana Julia, Franco Escamilla, Pepe y Teo.

Aeroméxico y Ritz

En varias ocasiones comentó que demandaría a Aeroméxico y Ritz, al primero por los malos tratos que recibió esta mañana en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; al segundo por incumplimiento de contrato.

Alex Fernández, Sofía Niño de Rivera y Mau Nieto

En un punto del ‘live’, pidió detener los comentarios en contra de Alex Fernández, Sofía Niño de Rivera y Mau Nieto. En su lugar, pidió dar visibilidad al caso de Andrea Duarte:

“Se me hacen asquerosas las redes sociales, es horrible cómo todo se ha tratado del chisme, se me hace muy injusto lo de Alex Fernández, yo solo hice algo personal”. Incluso escribió el siguiente hashtag en su video: “#EstoyContigoAndrea”.

Andrea Duarte

En su primer video, Ricardo afirmó que Andrea Duarte fue víctima de violencia física y emocional por parte de su esposo Bryan Andrade, productor de ‘La Cotorrisa’.

Esta mañana, ella publicó en sus historias varias fotografías y una leyenda en donde confirmó la acusación: “sí sufrí de violencia física, psicológica, económica con esta persona, lamentablemente todavía estamos casados”.

Andrea Duarte habló sobre la violencia que recibió de su esposo. (Foto: Instagram / @andreadomeda)

En esta segunda transmisión, el comediante pidió a sus seguidores que no hicieran tendencia a las personas que criticó. En cambio, hizo un llamado a que viralizaran lo que sucedió con Andrea Duarte y Bryan Andrade.