Mamá de mujer desaparecida reacciona a versión de ‘Mickey’ Santana: 'Son puras mentiras'

Luego de que el actor ‘Mickey’ Santana reapareciera en sus redes sociales para deslindarse de la desaparición de Ana Victoria Ruiz Palacios a través de un video y negara que actualmente mantiene una relación sentimental con la joven, su madre Mary Paz lo cuestionó y aseguró que miente.

Hace más de un año -desde abril de 2022- que no saben el paradero de su hija, que argumenta tuvo como última ubicación la casa de la exestrella de telenovelas como Cómplices al rescate.

“Estoy muy enojada porque este señor dice que no hay ninguna relación, son puras mentiras la verdad. Yo me acuerdo que mi hija me dijo un día antes de irse que se iba a ir con Miguel, que le tenía una sorpresa”, le dijo a De primera mano.

De acuerdo con sus familiares, él le habría pedido que no le dijera a nadie que viajaría de Guadalajara a la Ciudad de México supuestamente porque le iba a entregar un anillo de compromiso, por lo que incluso mostró fotografías de un evento juntos para desmentirlo. “Ahora resulta que el señor dice las tonterías que está diciendo”.

“Según él dice que no lo han buscado. La verdad sí, tenemos un año buscando a Vico (…) A fin de cuentas a nosotros no nos ha buscado. Yo digo: ‘el que nada debe nada teme’, ¿por qué no ha ido a la Fiscalía, por qué no se acercó a nosotros, por qué no los buscó a ustedes (medios de comunicación) si no tenía nada que ver. Es un año lo que ha pasado, ¿y hasta ahorita da la cara el señor? O sea, por favor”, añadió Palacios.

¿Qué dijo ‘Mickey’ Santana sobre las acusaciones en su contra?

En su comunicado, el actor negó las acusaciones de trata de personas, privación de la libertad así como las supuestas amenazas, las que calificó como injustas.

Asimismo se dijo a disposición de las autoridades para demostrar su inocencia, pues argumentó que en estos momentos se encuentra enfocado en “desmantelar todas estas mentiras que se han dicho de mi persona”, además de asegurar que en ningún momento hubo interés de la prensa en contactarlo.