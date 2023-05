Ricardo O’Farrill reaparece tras polémica: ‘Prefiero seguirme desintoxicando de las malditas redes, etc.’

“Quisiera notificar que me encuentro bien... Perdonen las molestias, estamos trabajando para ustedes”, escribió en Instagram el comediante Ricardo O’Farrill, quien reapareció en redes sociales este sábado en la noche tras varios días de ausencia para comunicar a sus seguidores su estado y agradecer el apoyo que ha recibido.

Luego de que hace un par de semanas O’Farrill tuvo una discusión en la boda de Mauricio Nieto e hizo transmisiones en vivo en Instagram donde acusó a varias personalidades del stand-up mexicano de amenazas de muerte, infidelidades y hasta de drogar a una mujer en una fiesta.

Ricardo O’Farrill, de 32 años, ha sido reconocido por sus shows de stand up, también ha actuado en cintas como Recuperando a mi Ex. El comediante ha dicho que padece alcoholismo, por lo cual ha pasado por clínicas de rehabilitación, además en 2019 comentó en un show que tiene neurosis.

Roberto O'Farrill aseguró que su hijo, el comediante Ricardo O'Farrill, está mejor de salud. (Foto: Twitter @robertoofarrill)

¿Qué pasó con Ricardo O’Farrill?

Su último live el pasado 24 de abril preocupó a sus seguidores por un comportamiento errático, además de que fumaba un supuesto cigarro de mariguana. La transmisión terminó cuando abrió la puerta después de que tocaron insistentemente, se escuchó que él les pregunta “¿Traen cartas?” y de pronto grita: “¡Déjenme!”.

Poco después, en una historia de Instagram, Diego Alfaro publicó un breve mensaje: “Ricardo va a estar mejor”.

Todas sus publicaciones sobre esos días fueron borradas de su Instagram oficial y días después la familia dio a conocer por ese medio que estaba siendo tratado por un equipo de profesionales.

El influencer Chumel Torres, Franco Escamilla e incluso Mauricio Nieto, comediante al que O’Farrill acusó de amenazas de muerte, comentaron que esperaban su recuperación.

Además de publicar una storie donde se muestra al lado de su hermana, mientras él ve el partido del América, O’Farrill posteó una fotografía en blanco y negro, acompañado de su novia Cristy Alfaro y de su mascota, el standupero escribió:

“Agradezco de manera infinita TOOOOODOS los mensajes de apoyo, los comments y TODAS las llamadas telefónicas que he recibido de cada unx de ustedes. Ya sean familiares, seguidores, amigos y/o conocidos se me llenan de awita los ojos cuando medio me asomo a leerlos porque prefiero seguirme desintoxicando de las malditas redes sociales etc.”

Asimismo, dio las gracias por los “esfuerzos económicos” que ha recibido y anunció que pretende aceptarlos para donarlos a la causa que más lo necesite.

“Sepan que en este bello momento de mi vida lo más importante es mi novia Cristy Alfaro, mi familia y la mensis de mi perrita Norma Esther”.

También mencionó que después hablará del tema en un stand up: “Ya contaré a detalle toda esta experiencia mediante la pasión que le pongo a las cosas que ejecuto con dicha y me atrevo a llamar arte”.