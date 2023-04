Mau Nieto dice qué pasó con Ricardo O’Farrill en la boda: ‘No es un santo, solo espero que mejore’

“‘Richie’ no es un santo. Fue un amigo con el que en privado discutí y lo publicó”, escribió en Instagram el comediante Mauricio Nieto, quien dio su versión de lo que pasó hace unos días con las polémicas transmisiones en vivo del standupero Ricardo O’Farrill.

El fin de semana pasado, Ricardo O’Farrill tuvo una discusión en la boda de Mauricio Nieto, luego de lo cual acusó en un ‘live’ de Instagram a varias personalidades del stand up mexicano de amenazas de muerte, infidelidades y hasta de drogar a una mujer.

Ricardo O’Farrill tiene 32 años y ha sido reconocido por sus shows de stand up, también ha actuado en cintas como Recuperando a mi Ex. El comediante ha dicho que padece alcoholismo, por lo cual ha pasado por clínicas de rehabilitación, además en 2019 comentó en un show que tiene neurosis.

Ricardo O’Farrill acusó a varias personalidades del stand up de amenazas (Foto: Instagram / @richieofarrill)

“¿Pueden creer que Daniel Sosa me amenazó ayer DE MUERTE, ayer en la boda de Mau? Si este tuit llega a 1200 likes les platico todo y cómo le clavé un porro justo en el hocico”, escribió en Twitter horas antes de hacer la primera transmisión de madrugada.

El segundo ‘live’ que realizó en el transcurso de ese mismo día preocupó a sus seguidores por un comportamiento érratico, finalizó abruptamente cuando varias personas que estuvieron tocando con insistencia su puerta finalmente entraron y se escuchó a Ricardo decir: “¡Déjenme!”. Luego de ello, su familia comunicó que está recibiendo apoyo de profesionales.

Historia de Ricardo O'Farrill en Instagram. (Foto: Instagram / Captura de pantalla)

¿Qué pasó con Ricardo O’Farrill en la boda de Mau Nieto?

El pasado 22 de abril de 2023 Mauricio Nieto y Carla Fernández se casaron en Valle de Bravo, Estado de México con varios invitados como Sofía Niño de Rivera, Facundo, Daniel Sosa y Tania Rincón. Al día siguiente fue la tornaboda, donde no se le permitió la entrada a Ricardo.

Según relató O’Farrill en su primera transmisión realizada en la madrugada, tuvo una discusión en la boda, principalmente con el comediante Daniel Sosa, luego de lo cual lo sacaron de la fiesta y, tras exigirles una disculpa y no recibirla, decidió hacer el ‘live’ en Instagram y revelar varios supuestos hechos.

Boda de Mau Nieto. (Foto: Instagram / @torpecillo)

Entre las principales acusaciones, Ricardo señaló a Daniel Sosa y Mauricio Nieto (quien a mediados de 2022 fue acusado por abuso sexual a una mujer) de drogar a una mujer con MDMA hace tiempo, “se les hizo muy chistoso a esos dos”.

También expuso una captura de pantalla donde supuestamente Mauricio Nieto lo amenaza. Hasta ahora, él se había abstenido de comentar al respecto, pero este sábado publicó en Instagram un texto donde narra su versión luego de que afirma que ha recibido ataques:

“Contrario a lo que me ha dicho todo el mundo, ahora no me voy a defender. Voy a hablar de mi punto, porque ya estoy hasta la m*dre de insultos a mí y a mi esposa. Richie fue invitado a la boda como todos los demás. Con todo el corazón, y ganas de vivir un gran momento”.

Ricardo O'Farrill afirma que recibió amenazas. (Foto: Instagram / @richieofarrill).

Según explica el comediante, ‘Richie’ llegó en estado inconveniente, no sabe si estaba drogado, pero sí agresivo y con un comportamiento “distinto al Richie que invitamos”:

“Le aventó un porro prendido en la cara a Daniel Sosa, empezó a ofender a gente, lo sacaron y al día siguiente llegó súper agresivo con personas armadas que contrató esa mañana, quiso entrar a la torna, empujó y lastimó a Samantha, mi Wedding Planner, ofendió a mi esposa por mensajes, me amenazó. Tengo un audio de 4:08 min que por respeto a él y su familia no voy a subir”.

Asimismo, Mauricio comentó que él seguía en estado de ebriedad y le contestó: “A mi esposa no se le insulta y no se le amenaza. Y a mí no me importa lo que dijo, sino cómo lo dijo”.

¿Cómo no te iban a ignorar Richie? También te andas buscando pleitos a lo wey. ¿Hace cuánto supiste lo de la violencia vs las mujeres? Y fuiste cómplice, hasta que te la hicieron a ti. pic.twitter.com/MLGQnELGIo — Clau Äl (@ClauAl_Ve) April 24, 2023

Finalmente, agregó que fue una discusión privada que Ricardo hizo pública, pero que él sostiene su apoyo pese a todo:

“No es un santo. Fue un amigo con el que en privado discutí y lo publicó. Yo no voy a hacer públicos sus mensajes, pero está enfermo y le ofrecí mi ayuda. No quiso. Aquí estaré cuando salga de donde sea que esté. Como siempre. Aquí estaré cuando hable m*erda de todo. Le ofrezco y le ofreceré mi mano siempre. Y aquí estaré. Solo espero que mejore”.