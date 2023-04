Chumel Torres habla por primera vez de la polémica de Ricardo O’Farrill

Luego de las polémicas transmisiones en vivo del comediante mexicano Ricardo O’Farrill, en las que habló de algunos de sus compañeros standuperos, uno de sus amigos, Chumel Torres, contó lo que pasó luego del abrupto final en el video que afirmó sería su despedida de las redes sociales, a las que calificó como falsas.

En su Twitter, Torres afirmó que “Richie está en buenas manos, acompañado de su familia. Gracias por sus mensajes. Agradezco que respeten el espacio que ellos necesitan para transitar en estos momentos”.

El comentario llega luego de una publicación de Diego Alfaro en donde habla sobre su estado de salud. “Ricardo va a estar mejor. Gracias a todos por su apoyo. Evitemos usar esta situación para el chisme o el morbo”.

¿Qué pasó con el comediante Ricardo O’Farrill?

Luego de una discusión en la boda de Mauricio Nieto, el comediante de 32 años aseguró que recibió amenazas de muerte de Daniel Sosa y luego implicó a Mau Nieto, ya que aseguró que ambos drogaron a una mujer. También contó que Andrea Duarte fue violentada por su esposo Bryan Andrade.

“¿Si sabías que todos los lives y videos que me intentaron grabar para humillarme los cortaban cuando me escuchaban gritar verdades? Yo no estaba pedo ni nada y no tengo porque explicar. Me rompieron el corazón Me dieron la espalda Me humillaron ¿Tú como hubieras reaccionado?”, escribió como respuesta a un usuario.

Es por eso que afirmó que grabaría hasta que el dispositivo móvil se quedara sin batería, pero antes acudieron sus amigos y se cortó la transmisión. En el pasado, O´Farrill habló de su ingreso a una clínica de rehabilitación para poder tratar sus problemas de alcohol y hace 3 años contó en medio de uno de sus shows de stand up que fue diagnosticado con neurosis.