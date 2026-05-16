‘Se les va a enchinar la piel’: Dinastía Elizalde proyectará un holograma del ‘Gallo de Oro’ en concierto

Hasta ahora, se desconoce si el holograma de Valentín Elizalde aparecerá durante todo el concierto o solo en ciertas canciones. (Foto: Cuartoscuro)

¡Como en los conciertos de Soda Stereo! El inicio de la gira La Dinastía Elizalde continúa no solo será especial por reunir en el escenario a Francisco, Joel y ‘El Flaco’, sino también porque se proyectará un holograma del cantante Valentín Elizalde.

Tal como sucedió con la imagen de Gustavo Cerati, los hermanos de ‘El Gallo de Oro’ compartieron que esta será incluida en el primer concierto programado en Guadalajara.

Pero eso no es todo, ya que además de la imagen de Valentín Elizalde, también se proyectará la de Everardo ‘El Gallo’ Elizalde, padre de los hermanos. A través de estos hologramas buscan rendir homenaje a ambos.

Valentín Elizalde fue asesinado el 25 de noviembre de 2006 en Reynosa, Tamaulipas. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro)

¿Cómo es el holograma que se proyectará de Valentín Elizalde?

Francisco, Joel y El Flaco Elizalde brindaron una entrevista al programa de televisión Ventaneando, donde compartieron algunos detalles sobre lo que se vivirá en el arranque de la gira La Dinastía Elizalde continúa.

Durante la conversación explicaron que incluyeron los hologramas de ‘El Gallo’ y de Valentín Elizalde debido a que fue una petición constante de los seguidores de la familia, dedicada a la música regional mexicana.

“Hay un holograma, es una gran sorpresa, especialmente para el público, porque ustedes lo pidieron, es algo que todas las personas se merecen”, comentaron en la entrevista, donde mostraron una parte del proyecto.

En la imagen solo se puede observar parte de la barbilla de Valentín Elizalde, quien usa un traje negro. Aunque la fotografía no revela demasiado, Francisco aseguró que se trata de un proyecto en el que han trabajado mucho, por lo cual los resultados son óptimos.

“Es algo bien hecho para todos ustedes y ahora sí que, tecnología de punta (...) La gente lo va a disfrutar, se les va a enchinar la piel”, explicó en la entrevista con Ventaneando.

¿Cuándo es el concierto con el holograma de Valentín Elizalde?

Por ahora, la gira La Dinastía Elizalde continúa tiene programada una sola fecha en Guadalajara para el próximo viernes 5 de junio a las 21:00 horas, una noche que promete muchas “emociones, recuerdos y música”.

El evento se realizará en la Arena Guadalajara y los boletos para el primer concierto con el holograma del intérprete de A mis enemigos ya están a la venta a través de la plataforma Boletia.

Los precios de las entradas van de 628 pesos a 3 mil 514 pesos, dependiendo de la zona. De acuerdo con la plataforma, el concierto tendrá una duración aproximada de una hora y media.

¿Qué le pasó a ‘El Gallo de Oro’? Esto se sabe sobre su muerte

Valentín Elizalde murió el 25 de noviembre de 2006. Poco antes de los hechos, ‘El Gallo de Oro’ se presentó en el Palenque de Reynosa, Tamaulipas, donde interpretó temas como A mis enemigos.

Al salir del evento en una camioneta negra, en la que también viajaban su representante, el chofer y su primo, el vehículo fue interceptado por personas armadas, quienes dispararon contra ‘El Gallo de Oro’.

Valentín Elizalde murió asesinado a los 27 años. (Foto: Cuartoscuro) (Isaac Esquivel Monroy)

Tras el crimen comenzaron las investigaciones. Aunque se llegó a especular que el asesinato de Valentín Elizalde estuvo relacionado con la canción A mis enemigos, Francisco desmintió esta teoría.

“La canción no era con un nombre, pues, no era como que dijera: ‘Ah, trae el nombre de Fulano o Mengano’, eso está descartado”, dijo en una entrevista reciente con el programa Al Rojo Vivo.