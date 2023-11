Valentín Elizalde: ¿De qué trata ‘A mis enemigos’, canción para el ‘Chapo’ que no podía cantar?

El 25 de noviembre de 2006, entre la una y las tres de la mañana, asesinaron a Valentín Elizalde después de que se presentara la noche del 24 en el Palenque de la Expo-Feria de Reynosa, en Tamaulipas. La camioneta en la que viajaba tenía alrededor de 70 impactos de bala.

A 17 años de su muerte, las incógnitas todavía no se disipan, y los motivos que lo llevaron a ser víctima de un ataque armado todavía no son claros, aunque las especulaciones indican que podría haber sido gracias a una canción que tocó en aquel concierto y que presuntamente le habían dicho que no cantara.

¿Qué canción ‘le prohibieron’ cantar a Valentín Elizalde?

En aquel último concierto del ‘Gallo de Oro’, el intérprete de corridos empezó a cantar ‘A mis enemigos’, un tema que presuntamente estaría dedicada a Joaquín ‘Chapo’ Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa.

Valentín Elizalde se presentó en Reynosa, tierra que en aquel entonces estaba controlada por el Cártel de Golfo, quienes tenían a Los Zetas de su lado.

El cantante Valentín Elizalde se dio a conocer como 'El Gallo de Oro' (Foto: Cuartoscuro)

‘A mis enemigos’ fue la canción con la que abrió y cerró su concierto aquel 24 de noviembre de 2006, que en la introducción dice: “Y esta va pa toda la bola de envidiosos. A’hija, ¿de qué se murieron los quemados?”, para después seguir con versos como:

“‘Siguen ladrando los perros / Señal que voy avanzando’ / Así lo dice el refrán / Para aquellos que andan hablando”.

“Conmigo no andan jugando / ¿Pa’ que se arriesgan la vida? / Traigo una superpatada / Y los traigo ya en la mira”.

“Para hablar a mis espaldas / Para eso se pintan solos / Porque no me hablan de frente / Acaso temen al mono / Ya saben con quién se meten”.

Durante su concierto en Reynosa estaba presente Jaime González Durán, ‘El Hummer’, que pertenecía a Los Zetas, por lo que dicen que este habría sido quien informó que Elizalde había cantado dicha canción de forma retadora.

En algunos sitios y redes sociales se habla de que, en aquel concierto, Valentín habría dicho explícitamente que dicho tema era para Los Zetas, sin embargo, esto no está confirmado.

Valentín Elizalde era originario de Sonora. (Foto: Cuartoscuro) (Guillermo Perea)

¿De qué trata ‘A mis enemigos’, canción que cantó Valentín Elizalde?

‘A mis enemigos’ es una canción que Valentín Elizalde incluyó en su álbum Vencedor, lanzado en 2006. Este tema en particular fue escrito por Francisco Lira e interpretado por Valentín Elizalde, presuntamente, dedicado al líder del Cártel de Sinaloa.

En aquel entonces, dicha organización tenía enemigos como el Cártel del Golfo, por lo que esa canción sería ‘un mensaje’ del ‘Chapo’ para ellos, de acuerdo con lo que se ha argumentado.

Como se muestra en los versos anteriores, la canción trata de un hombre que le canta a sus enemigos, lanzándoles mensajes retadores y mostrándose sin miedo ante ellos.

Valentín Elizalde murió asesinado a los 27 años. (Foto: Cuartoscuro) (Isaac Esquivel Monroy)

La última estrofa del tema dice: “Sigan chillando culebras / Las quitaré del camino / Y a los que en verdad me aprecian / Aquí tienen a un amigo / Ya les canté este corrido / A todos mis enemigos”.