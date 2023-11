Junior H habla sobre censura y prohibición de corridos tumbados: ‘Es una pérdida de tiempo’

Uno de los géneros regionales mexicanos que ha tomado más auge en los últimos años es el corrido tumbado, mismo que, así como es amado por millones de personas, también es rechazado por una amplia cantidad de gente, llegando al punto de censurar las canciones.

Entre los exponentes del corrido tumbado se encuentra Junior H, un joven de 23 años que incluso ha instaurado el término de ‘sad sierreño’ para definir sus canciones, y que próximamente se presentará en el Foro Sol.

A propósito del concierto que dará en dicho recinto el próximo 23 de noviembre, realizó una conferencia de prensa virtual para hablar sobre los pormenores de esta fecha, aunque también le cuestionaron otros temas.

Junior H se pronuncia contra la censura en los corridos tumbados

En los últimos meses, estados como Chihuahua han prohibido la reproducción de corridos tumbados, e incluso impuesto multas de miles de pesos a cantantes como Natanael Cano por cantar algunos de sus temas, algo con lo que no está de acuerdo.

“Sí está un poco delicado ese tema. Me da tristeza cuando me dicen que vamos a otro estado a tocar y que están prohibidos los corridos, se me hace una pérdida de tiempo todo eso”, dijo en primera instancia.

Junior H es uno de los mayores representantes de corridos tumbados en la actualidad. (Instagram / @juniorh_oficial_)

El intérprete de ‘El Azul’ considera que la censura al regional mexicano es injusta, pues los gobiernos y sitios que están prohibiendo este tipo de música solo tienen su atención en los corridos.

“Me hace pensar cosas que no tengo que pensar y preguntarme ¿por qué solo el regional mexicano lo están censurando? Allá afuera hay música de barrio, música de calle; es transparente el mundo, somos transparentes”, agregó.

Incluso, señaló que el hecho de que no se les permita mostrar su música en algunos sitios los motiva como artistas a seguir creando música.

“No sé por qué la gente intenta tapar el sol con un dedo. ¿Por qué nada más a nosotros? Eso provoca que nos den ganas de escribir más y más corridos”.

Junior H considera que la censura a los corridos resulta inútil por parte de algunos gobiernos. (Foto: Facebook / @juniorhoficial)

Junior H considera que es inútil censurar los corridos

El intérprete de 23 años cree que, a pesar de que censuren los corridos en algunos sitios, al final del día las personas buscarán la forma de consumirlos, como en redes sociales, por ejemplo, y terminarán viralizándose, por lo que es inútil que traten de prohibirlos.

“Al final del día, si censuran, la gente se lo termina aprendiendo y de todas maneras el día que sale la canción, se hace viral. Es una pérdida de tiempo realmente, pero sería cuestión y problema de la gente que intenta terminar con esto, yo veo muy difícil que se termine”, aseguró Antonio Herrera Pérez, nombre del cantante.