La vez que Pepe Aguilar le abrió un concierto a Soda Stereo: ‘Los quise saludar y no me dejaron pasar’

Les hubiera cantado la de “quiero que me trates suavemente”… La segunda gira de conciertos de Soda Stereo en México marcó al cantante Pepe Aguilar y la carrera de Aleks Syntek; sin embargo, el papá de Ángela Aguilar no la pasó tan bien como lo imaginó.

Un año después del primer concierto de Soda Stereo en México —celebrado en el Magic Circus, en 1987—, la banda regresó al país como el ‘buque insignia’ del rock argentino; sin embargo, la expectativa que generaban Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti era tan grande que enfrentaron un problema: No había un espacio adecuado para su show.

Chava Rock, periodista mexicano especializado en rock, recuerda que esa gira de Soda Stereo fue un problema para la disquera Sony Music. La bronca era que “no tenían dónde meterlos”.

La solución, cuenta Chava Rock, fue realizar el show en el estacionamiento del Hotel de México, ahora conocido como el World Trade Center, donde actualmente está el Pepsi Center.

Otra peculiaridad de ese concierto de Soda Stereo fue el papel de Pepe Aguilar, cantante de música regional mexicana, reconocido por éxitos como “Por Mujeres Como Tú” y “Perdóname”, que tiene un pasado rockero, como el de Cristián Castro, quién ha tenido acercamientos con la bujería, además de ser ‘metalero’.

¿Por qué Pepe Aguilar fue ‘telonero’ en un concierto de Soda Stereo en México?

En ese 1988, Soda Stereo promocionaba su álbum ‘Doble Vida’, al tiempo que Pepe Aguilar, quien ha tenido diferencias con las parejas de su hija Ángela, intentaba abrirse un espacio en la música con su banda de rock.

Como fanático de Gustavo Cerati y Roger Waters (exintegrante de Pink Floyd), Pepe Aguilar fue parte de la banda de rock Equs, pese a que su padre, Antonio Aguilar, se oponía a que se dedicara a ese género musical.

Tras ganar cierta popularidad, Pepe Aguilar y Equs fueron los elegidos para abrir el show de Soda Stereo en el Hotel de México.

Además de Equs, la otra banda invitada era Kenny y los Eléctricos, encabezada por Kenny Avilés y con un joven Aleks Syntek en los teclados.

“Cuando recién llegó a México, Cerati no conocía mucha gente. A él le gustaba mucho pasear y me lo llevaba a Cuernavaca... Me hice muy amiga de él y tocabámos juntos, yo le abrí como tres conciertos a Soda Stereo”, señaló Kenny Avilés al referirse a los encuentros con Gustavo Cerati, quien murió en 2014.

‘No me dejaron entrar a saludarlos’: Soda Stereo ‘bateó’ a Pepe Aguilar

Luego de abrirles en el concierto, Pepe Aguilar tenía la intención de saludar a Gustavo Cerati, uno de sus ídolos; sin embargo, no leyó bien los ‘signos’ y tuvo que lidiar con la frustración.

“La primera vez que lo conocí, le abrimos en lo que era el Hotel de México. Ahí tocó Soda Stereo y fue nuestro primer concierto (de Equs)... No con muy buen resultado. Pensé que al llegar a ese nivel ya éramos todos iguales”, recordó entre risas Pepe Aguilar durante una charla con el periodista Jessie Cervantes.

De acuerdo con Pepe Aguilar, al terminar el concierto, trató de entrar al camerino para saludar a Cerati, Bosio y Alberti, pero el equipo de seguridad de Soda Stereo no le permitió pasar con todo y que trató de aplicar el ‘charolazo’.

“Cuando quise ir a saludarlos (de igual a igual), no me dejaron entrar al camerino”, explicó Aguilar, quien recordó que mostró el gafete que lo identificaba como parte de los artistas que se presentaban esa noche para ver si lo dejaban entrar, y aún así fue ‘bateado’.

De acuerdo con la líder de Kenny y los Eléctricos, entrar a los camerinos con Soda Stereo después de un concierto era muy complicado.

‘Creo que hasta miedo le di’: Pepe Aguilar cuenta su segundo encuentro con Gustavo Cerati

Años después del segundo concierto de Soda Stereo en México, Pepe Aguilar, quien es suegro de Cristian Nodal, tuvo una nueva oportunidad para ver a Gustavo Cerati en México.

De acuerdo con el hijo de Antonio Aguilar, uno de sus amigos lo invitó a ver a Cerati en un hotel de Paseo de la Reforma. “Estaba en México y me dice Juan (un amigo en común): ‘¿Quieres conocer a Gustavo tú que eres tan fan?’ ¡¿A quién hay que matar? Pero claro!“, respondió el cantante mexicano.

El encuentro fue breve, pero Pepe Aguilar estaba en “modo fan” y ofreció llevar a Cerati al aeropuerto; sin embargo, fue bateado por segunda ocasión. “Yo creo que hasta miedo le di”, bromeó el mexicano.

La tercera fue la vencida. Años más tarde, detrás de cámaras de un programa de televisión, Pepe Aguilar platicó con Gustavo Cerati. “Yo ya no tan fan, porque no lo quería asustar. ¡Gran tipo!“, dijo Aguilar sobre ese tercer encuentro.

Pepe Aguilar considera que el líder de Soda Stereo es la figura más grande del rock en español, y aunque pudo verlo en vivo varias veces, aún se arrepiente de no haber ido a uno de los últimos conciertos de Gustavo Cerati en México, antes de su muerte.

“Gustavo Cerati estaba en otro planeta, en otro nivel artístico y literario”, concluyó con admiración el líder de la ‘dinastía’ Aguilar.