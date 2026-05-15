‘Sentí que se me iba la vida’: El día que Lucía Méndez dio un concierto para Pablo Escobar

Luego de ese encuentro en Medellín, Lucía Méndez no volvió a ver a Pablo Escobar. (Foto: Cuartoscuro / Wiki Commons)

No solo Martha Higareda tiene anécdotas fuera de lo común; una de las famosas con un sinfín de historias extraordinarias es la actriz Lucía Méndez, quien en una ocasión ofreció un concierto para Pablo Escobar, el narcotraficante colombiano.

La protagonista de telenovelas mexicanas como Tú o nadie aseguró que tanto ella como su mamá, Martha Ofelia Pérez, acudieron al evento privado organizado por el líder del Cártel de Medellín bajo engaños.

Incluso, cuando se dieron cuenta de lo que ocurría, Lucía Méndez aseguró que sintió miedo: “Sentí que se me iba la vida”, dijo en una entrevista con Isabel Lascurain, cantante del grupo Pandora.

Lucía Méndez dio un concierto para Pablo Escobar en Medellín. (Foto: Especial El Financiero)

¿Cómo fue el concierto privado que ofreció Lucía Méndez a Pablo Escobar?

La famosa explicó en una entrevista para el canal de YouTube Abre la caja de…, de Isabel Lascurain, que las personas que la contrataron se acercaron como cualquier otra para solicitar una presentación de Lucía en Medellín.

Las negociaciones fueron directamente con Martha Pérez, quien aceptó luego de que les prometieron facilitarles músicos y equipo, lo que les pareció una buena idea. La artista llegó días antes del evento para realizar ensayos.

“(El día del evento) salgo y había 100 personas en el lugar”, compartió. A Lucía Méndez le pareció extraño, pues pensó que se trataba de un evento privado e indicó que una de las personas del público llamó su atención de inmediato.

Pablo Escobar aseguró ser un gran fan de Lucía Méndez. (Foto: Wiki Commons)

“Veía a un señor gordito, uno llenito, con un armario muy bonito, que si yo movía las manos, él movía las manos; cantaba y cantaba, decía: ‘Salud’ y él: ‘Salud’. O sea, todo lo que yo decía, él lo hacía”, relató.

No obstante, fue hasta un cambio de vestuario cuando su mamá le dijo de quién se trataba: “Me dice mi mamá: ‘Me vas a matar’. Le dije: ‘¿Por qué?’. Dice: ‘¿Sabes quién está sentado allí enfrente?’. Digo: ‘No’. ‘Pablo Escobar’”, recuerda que le dijo.

Lucía Méndez inmediatamente sintió miedo y, al regresar al escenario, no logró continuar con el espectáculo como lo hizo en la primera parte: “Yo estaba como petrificada (...) y él se dio cuenta”, compartió.

¿Qué le dijo Pablo Escobar a Lucía Méndez?

Al finalizar el show, Lucía Méndez y su mamá se fueron directamente al camerino; sin embargo, poco después les indicaron que Pablo Escobar deseaba saludarlas, ya que era un gran admirador de la actriz mexicana.

Martha Pérez accedió, pero antes de recibir al narcotraficante, le pidió a Lucía Méndez permanecer tranquila y dejar que ella controlara toda la situación, por lo que siguió las instrucciones de su mamá al pie de la letra.

“(Escobar) pasa y empieza a decir: ‘Bueno, señora Marta, yo admiro a Lucía, es como mi amor platónico. Mi esposa lo sabe, pero me gusta mucho Tú o nadie, yo veo sus novelas, no sé qué’”, recordó.

Lucía Méndez es una actriz mexicana. (Foto: Cuartoscuro) (Daniel Augusto)

Tal como habían acordado, su mamá fue la encargada de responder y sostuvo una conversación con el narcotraficante colombiano, quien llevó el diálogo hasta el punto de conmoverse.

“Le tocó una fibra muy sensible. En un momento le dijo: ‘Acércate a Dios, Pablo’. Y a Escobar se le humedecieron los ojos y le dijo: ‘Señora Marta, yo llegué enamorado de su hija, pero me voy enamorado de usted. Es una gran mujer, muy inteligente. Todo lo que me ha dicho me ha llegado profundamente al corazón’”, comentó.

Tras esa conversación, el narcotraficante le ofreció su amistad: “Cualquier problema que usted tenga, este es el teléfono (...) en cuanto usted me diga lo que necesite, yo inmediatamente se lo resuelvo. De hoy hasta que se muera, en mí, Pablo Escobar, tiene un gran amigo”.

¿Qué pasó luego del concierto que le dio a Pablo Escobar?

Cuando Escobar se retiró del camerino, la mamá de Lucía Méndez comenzó a llorar, debido a que sospechaba que él tenía la intención de llevarse a la actriz, por lo cual estaba asustada.

“Es el peor criminal de la historia. Y que te haya admirado como te admiraba, que soñaba contigo, y que la novela... Yo no sabía qué iba a pasar”, le comentó su mamá, quien tuvo una crisis que duró 20 minutos.

Al día siguiente, Pablo Escobar envió a su personal para trasladar a Lucía Méndez y a su mamá al aeropuerto: “Mandó unas personas, nos envió flores, nos llevaron al avión y le dijeron: ‘Señora Marta, recuerde que el señor Escobar es su amigo’”, recordó.

Lucía Méndez aseguró que, después de esa experiencia, nunca volvieron a ver a Pablo Escobar.