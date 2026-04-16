‘No vaya a haber balacera’: La vez que Alberto Mayagoitia fue chambelán en una fiesta con presuntos narcos

El actor Alberto Mayagoitia no solo construyó su carrera frente a las cámaras, también tuvo que diversificar su trabajo en sus inicios, incluso en terrenos poco habituales. Uno de esos episodios lo llevó a aceptar un empleo como chambelán en una fiesta vinculada con presuntos narcotraficantes.

Reconocido por su participación en la telenovela mexicana Luz y sombra, donde compartió créditos con la cantante Thalía, Mayagoitia recordó esta experiencia vivida en una etapa en la que buscaba ingresos desde distintos frentes, lejos de limitarse únicamente a la actuación.

¿Qué pasó con Alberto Mayagoitia cuando acudió a una fiesta de presuntos narcos?

Bajo la premisa de no depender de una sola fuente de ingresos, el actor incursionó en diversas actividades, desde la locución hasta la producción. Fue en ese contexto que recibió una propuesta poco común.

“Una vez me alquilé para bailar con una quinceañera (...) Me buscaron ahí en Televisa, seguro tienen un infiltrado y me pasaron la petición de que un comandante quería mis servicios”, relató en entrevista con la periodista Matilde Obregón.

Aunque en un inicio dudó en aceptar, terminó por acceder tras negociar el pago. Según contó, pidió dos centenarios en lugar de dinero, condición que fue aceptada por quien lo contrató.

“A los pocos días me buscan en el set de Luz y Sombra para informarme de la locación, me dijeron ‘es en Córdoba, Veracruz’, me dieron el día, la hora y me confirmaron el pago de todos los viáticos más lo que pedí (...) Me acuerdo hablar con un amigo para pedirle que me acompañara”.

El actor de telenovelas mexicanas viajó por carretera hasta el lugar del evento, donde todo parecía transcurrir con normalidad. Sin embargo, la situación cambió cuando su acompañante le hizo una advertencia directa después de que bailó una pieza con la festejada y otra con su mamá.

“¿Ya viste que son narcos? Me preguntó mi acompañante, le dije, ya vámonos, no vaya a haber una balacera, pero no, en ese entonces no pasaba eso, me la estaba pasando muy bien, terminamos de cenar, me puse de pie, me despedí del papá, perteneciente del cártel no sé cuál, firmé autógrafos, la foto del recuerdo (...) me fui al hotel, después conducimos de noche para no estar ahí“.

¿Quién es Alberto Mayagoitia?

Alberto Mayagoitia nació en la Ciudad de México en 1968, el actor inició su trayectoria desde joven, con participaciones en producciones como Chispita. Aunque en algún momento contempló estudiar para convertirse en un abogado, terminó inclinándose por la actuación.

“Pensaba estudiar Derecho, pero luego me enteré que había una licenciatura en Teatro en la UNAM, y así fue como arriesgué el todo por el todo”, recordó.

Su consolidación llegó con su papel protagónico en Luz y sombra, y más tarde con otros proyectos como La Última Esperanza, con Mariana Levy. No obstante, tras una etapa de menor actividad en televisión, optó por reenfocar su carrera hacia el teatro, donde se ha mantenido activo. En su vida privada está casado con Lilia Sixtos, una actriz y directora teatral.

Hoy, más allá de los reflectores de la televisión, su historia también se compone de episodios poco convencionales como aquel trabajo de chambelán que, sin buscarlo, lo colocó en un entorno tan inesperado como riesgoso.