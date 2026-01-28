¿Por sus qué? Alejandro Tommasi, actor de ‘Destilando amor’, afirma que Adela Noriega se retiró ‘por sus hijos’

¿Por sus... qué? Adela Noriega se retiró en 2008 de las telenovelas mexicanas sin dar ningún tipo de explicación, pero 18 años después Alejandro Tommasi indicó que ella lo hizo “por sus hijos”.

El actor coincidió con la protagonista de El privilegio de amar durante la grabación de El manantial, producción realizada y estrenada en 2001 y fue ahí donde pudo “conocerla mejor”.

Y desde el retiro de la actriz Adela Noriega, solo surgen diferentes versiones de su ‘desaparición’ como enfermedades, problemas personales e incluso por conflictos de trabajo.

La última telenovela que grabó Adela Noriega fue en 2008. (Foto: Cuartoscuro) (Christian Palma)

¿Por qué se retiró Adela Noriega? Esto dijo Alejandro Tommasi

Alejandro Tomassi coincidió con Adela Noriega 7 años antes de que ella desapareciera del ojo público y no regresara, al menos hasta el momento, a los sets de grabación.

De acuerdo con el actor y cantante, ella era una mujer “tranquila” que se relacionaba poco en las locaciones donde compartía con el resto de los integrantes del reparto y aunque en ocasiones dudó de sus interpretaciones, él terminó por confirmar que “la cámara amaba a Adela”.

“Ella era una actriz de telenovelas por excelencia (...) Era un poco reservada, siempre lo fue, pero era muy amable, siempre con carisma muy especial, sumamente profesional, tenía un don muy especial porque la veía grabando y se notaba cabizbaja, pero la veía en pantalla y era ¡wow!, ella actuaba especialmente para la cámara", declaró en una entrevista con los medios compartida publicada en el canal RogerMX Espectáculos.

Y aunque se rumoraba que podía tener hijos (incluso pensaron que se trataba de Peso Pluma) nunca se comprobó que ella se convirtió en mamá en algún momento.

Sin embargo, según Tomassi, ella se alejó de las telenovelas mexicanas “por sus hijos”: “De repente se ausenta por razones mayormente desconocidas o que pocos saben, se tuvo que ir, en fin, pero espero esté tranquila, es una mujer que hizo lo deseado, no quiso dar ese paso a convertirse en una señora, siempre mantuvo su imagen juvenil y así se quedó”.

La actriz Adela Noriega lleva 18 años sin participar en una telenovela. (Foto: Germán Romero/CUARTOSCURO). (Germán Romero)

¿Qué se sabe del retiro de Adela Noriega?

La actriz Adela Noriega fue una de las figuras más reconocidas de las telenovelas mexicanas. Su última aparición en la vida pública ocurrió en 2008, cuando protagonizó Fuego en la sangre, producción en la que compartió créditos con Eduardo Yáñez y Jorge Salinas. Desde entonces, la actriz se mantuvo alejada completamente del ojo público.

A partir de su ausencia, comenzaron a circular diversos rumores sobre su vida personal. Entre los más comentados estuvo una supuesta relación con el expresidente Carlos Salinas de Gortari, Afirmación desmentida públicamente por la productora Carla Estrada en una entrevista con Univisión, donde aclaró que Noriega no tiene hijos y pidió respeto ante las especulaciones infundadas.

Con el paso de los años, también surgieron versiones que señalaban que la actriz enfrentaba un grave problema de salud, incluso que padecía cáncer y había fallecido. Esta información fue negada por Reyna Noriega, hermana de la famosa, quien explicó que, si bien tuvo un episodio delicado, no se trató de una enfermedad grave.

Otro de los comentarios que generó polémica fue el de la periodista Shanik Berman, quien aseguró en 2024, durante su participación en La Casa de los Famosos México, que el fin de la carrera de Adela Noriega fue a consecuencia de la falta de ofertas de protagonistas. Sin embargo, esta versión nunca fue confirmada.

Finalmente, Alicia Machado reveló durante LCDLF de Telemundo que Adela Noriega vive en Florida, Estados Unidos, donde lleva una vida tranquila y alejada de los reflectores, manteniéndose “en paz”.