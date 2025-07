Mauricio Islas desmiente la muerte de Adela Noriega: ‘Todo está bien’

¿Qué sucede con la actriz Adela Noriega? Luego de los rumores sobre el presunto fallecimiento de la protagonista de Cachún cachún ra ra!, el actor Mauricio Islas comentó que todo lo que se ha dicho al respecto es falso.

“No se crean todo lo que sale”, comentó el actor, quien llegó a compartir el set de grabación con Adela Noriega en la novela El Manantial, durante un encuentro con los medios de comunicación.

Los rumores sobre la supuesta muerte de la actriz, quien también ha sido vinculada con el expresidente Carlos Salinas de Gortari, surgieron a 17 años de que Adela Noriega se retiró de la actuación, ya que no se le ha visto en público desde 2008.

¿Qué se sabe de Adela Noriega?

El video en el que se aseguraba que Adela Noriega había fallecido, publicado a inicios de junio, se volvió tan viral que incluso llegó a manos del actor Mauricio Islas, quien tomó la decisión de comunicarse de inmediato con la famosa.

“Yo hablé para preguntar cómo está. Todo está bien”, aseguró el actor de Rosario Tijeras en la conversación que fue compartida durante la emisión más reciente del programa Ventaneando.

Mauricio Islas también aseguró que él mantiene contacto con la actriz, por lo que es falso que Adela Noriega haya muerto: “todo está en orden, tenemos comunicación de vez en cuando”.

Adela Noriega y Mauricio Islas fueron los protagonistas de la novela 'El Manatial'. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro)

El actor también pidió a las personas no creer en todo lo que ven en redes sociales, debido a que en muchos casos solo se trata de rumores: “El ‘fake news’ está a todo lo que da, chavos, no se crean todo lo que ven; abran bien los ojos”.

Mauricio Islas es una de las primeras personas en desmentir las especulaciones sobre la muerte de Adela Noriega, debido a que la actriz no ha vuelto a brindar entrevistas desde 2008.

¿Cuál fue la última novela de Adela Noriega?

Adela Noriega es una actriz muy conocida por su participación en telenovelas en la década de los 90 e inicios de los 2000. Uno de sus primeros papeles más destacados fue en la novela Quinceañera, en donde compartió créditos con la cantante Thalía.

A lo largo de su trayectoria, Adela se convirtió en uno de los rostros frecuentes de las telenovelas mexicanas llegando a participar en proyectos como El privilegio de amar, María Isabel y Amor real.

La actriz Adela Noriega participó en su última novela en 2008. FOTO: Germán Romero/CUARTOSCURO. (Germán Romero)

En estos proyectos actuó junto a actores como Fernando Colunga y Helena Rojo. Su último proyecto llegó en 2008, cuando Adela Noriega dio vida a Sofía Elizondo Rodríguez en la novela Fuego en la Sangre.

Después de esta telenovela, la famosa tomó la decisión de retirarse de la actuación y de la vida pública. La fotografía más reciente que se tiene de Adela Noriega data del 2018, cuando Reyna, su hermana, compartió una postal con ella.

¿Por qué Adela Noriega se retiró de las novelas?

Shanik Berman, una de las habitantes de La Casa de los Famosos México en 2024, habló sobre el retiro de Adela Noriega durante el reality show, en donde aseguró que la famosa había dejado su carrera, debido a que ella quería seguir siendo protagonista.

“Hay que decidir, trabajas o no, Adela ya no quiso pasar a ser la mamá, la antagonista o co-protagónica”, aseguró la periodista de espectáculos; sin embargo, Noriega no ha confirmado esta información.

La actriz Adela Noriega no tuvo cáncer. FOTO: Eunice Adorno/CUARTOSCURO.COM (Eunice Adorno)

A lo largo de su retiro han surgido diversos rumores sobre Adela Noriega, tal como el que apuntaba que la actriz padecía cáncer. Al respecto, su hermana usó su cuenta de X en 2018 para desmentir las especulaciones.

“Queremos desmentir lo que se dice sobre el estado de salud de mi hermana, su supuesta enfermedad de cáncer (...) Estuvo delicada de salud, pero gracias a Dios no es cáncer, está en perfecto estado”, escribió Reyna Noriega.