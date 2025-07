¿Qué hace el suplemento ‘milagroso’ que toma Alejandro Tommasi y lo curó de hepatitis C? ‘No me enfermo’

Alejandro Tommasi consume un suplemento alimenticio del que no dijo nombre, pero considera milagroso. (Foto: Especial El Financiero)

Los famosos son muchas veces el punto de partida para que sus seguidores se animen a probar ciertos procedimientos o productos. Por ejemplo, la marca Loro Piana que menciona Belinda en ‘Heterocromía’, o el actor Alejandro Tommasi, quien habla seguido de un ‘producto milagroso’ para la salud.

El reconocido actor que próximamente cumple 52 años de trayectoria artística, compartió sus ‘secretos’ para mantener un estilo de vida saludable, como practicar deportes y yoga frecuentemente.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su mención sobre un producto que él considera como “una maravilla” por todas las bondades que recibió de él en los últimos años.

¿Qué producto toma Alejandro Tommasi?

En una entrevista con Matilde Obregón, el actor y cantante Alejandro Tommasi, de 68 años, menciona que, como parte de su rutina diaria, toma en ayunas un producto que considera milagroso, y lo hace para mantenerse sano.

“Lo tomo para estar bien, para sentirme bien y lo tomo diario para que evitar que alguna cosa (enfermedad) regrese, y yo me siento espectacular. O sea, realmente no me enfermo de nada”, asegura el actor de telenovelas.

Alejandro Tommasi toma un suplemento alimenticio del que no dijo nombre. (Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira)

Aunque asegura que no puede dar el nombre del producto públicamente, sí comparte algunas de sus funciones y el efecto que provoca en el organismo, así como una breve historia de quienes elaboran este suplemento alimenticio.

Producto ‘milagroso’ que toma Alejandro Tommasi actúa sobre la cisteína

El efecto que tiene este producto del que platica el actor de Luz Clarita (1996) es sobre la cisteína, un aminoácido no esencial que juega un papel crucial en diversas funciones biológicas del organismo, según explica el mismo Tommasi.

Lo único que mencionó es que la empresa que lo maneja es canadiense, y se elaboró de la mano de varios científicos, entre ellos Luc Montagnier, quien descubrió el VIH.

“Es una compañía canadiense que tardó 35 años en descubrir cómo aislar la cisteína para que no se muera en el tracto digestivo. Esto lo descubrió un doctor, el doctor Montagnier, un doctor que descubrió el VIH y en su último artículo dijo que la cisteína era el futuro de la salud, pero no sabía cómo aislarla. Entonces, se juntaron científicos de todo el mundo en Canadá con una compañía y aislaron el aminoácido”, asegura.

Suplemento alimenticio que toma Alejandro Tommasi actúa en la glutatión

Gracias a que se aísla la cisteína, se pasa a otro proceso llamado glutatión, que básicamente protege a las células del daño oxidativo que pueden desarrollar.

Lo que hace es que replica las células buenas y ataca el sistema inmunológico a las células malas, que se van muriendo desde los 23 años.

Alejandro Tommasi explicó qué hace en el organismo el suplemento que bebe. (Cuartoscuro / Isaac Esquivel Monroy)

“Ya son menos las (células) buenas y son más las malas. Entonces, enfermas de cualquier cosa porque estas ya no aguantan nada, ya no ya atacan a las malas. Con este producto se reproducen las células porque descalcifica la mitocondria y produce una función orgánica que tenemos que se llama glutatión. Y con esto se regeneran las células y el organismo empieza a trabajar como cuando tenías 23 años”, explica el actor mexicano de telenovelas.

Para exponer las virtudes del suplemento, Tommasi reveló que, después de tomarlo por un tiempo, lo curó a él de hepatitis C, mientras a su hermano le ayudo con el tratamiento de cáncer que ya tenía metástasis en dos ocasiones.

“No necesitas estar enfermo (para tomarlo), tengo incluso amigos que lo toman para ir al gimnasio y ya no toman las proteínas (en polvo). Con esto es más que suficiente”, asegura el actor.

¿Qué es la cisteína y para qué sirve en el cuerpo?

La cisteína es un aminoácido no esencial con funciones clave en el cuerpo. Aunque el organismo puede producirla a partir de la metionina, su presencia en la dieta es importante para apoyar procesos como la producción de proteínas, el funcionamiento del sistema inmunológico y la desintoxicación hepática, según la Cleveland Clinic.

Este compuesto contiene azufre, lo que le permite formar enlaces disulfuro que fortalecen la estructura de proteínas como la queratina, esencial para la piel, el cabello y las uñas. Además, la cisteína es precursora del glutatión, uno de los antioxidantes más potentes del cuerpo, de acuerdo con los National Institutes of Health (NIH).

La cisteína es un aminoácido que ayuda a muchos procesos en el organismo. (Shutterstock)

Niveles bajos de cisteína pueden provocar debilidad inmunológica y alteraciones en la piel. Por otro lado, un exceso por suplementación, especialmente con N-acetilcisteína (NAC), puede generar efectos adversos como molestias gastrointestinales o reacciones alérgicas.

Alimentos que contienen cisteína

Las principales fuentes alimentarias de cisteína incluyen:

Carnes

Huevo

Lácteos (leche y quesos)

Semillas y legumbres.

La vitamina C, el zinc y el selenio favorecen su acción antioxidante, mientras que la vitamina B6 resulta clave para su síntesis.

La carne es uno de los alimentos con mayor nivel de cisteína. (Foto: Shutterstock)

Antes de usar suplementos de NAC, se recomienda consultar a un médico, especialmente en casos de enfermedades respiratorias, hepáticas o antecedentes de asma.