Cancelan pasaporte a Daniel Elbittar, actor de Televisa, tras una marcha: ‘Me cerraron la puerta en la cara’

Daniel Elbittar, querido actor de telenovelas mexicanas y modelo nacido en Caracas, denunció ante los medios la anulación de su pasaporte venezolano frente a la Embajada de Venezuela en México.

El año pasado, Elbittar marchó en la Ciudad de México, junto con un contingente de ciudadanos venezolanos, para rechazar los resultados electorales en favor de Nicolás Maduro.

De acuerdo con el actor de El amor invencible, éstas son represalias tras manifestarse en contra de la reelección del presidente venezolano, por lo que fue a solicitar una aclaración.

En Venezuela, se reportó la detención de más de 2 mil 200 personas que formaron parte de manifestaciones denunciando un presunto fraude electoral que le dio la victoria a Nicolás Maduro. Estas protestas terminaron con disturbios donde, incluso, se reportaron decenas de muertos.

En enero de este año, opositores de Maduro se manifestaron afuera de le Embajada de Venezuela en México y reclamaron una postura de la presidenta Claudia Sheinbaum frente al gobierno venezolano.

“Los venezolanos estamos claros que, de manera honesta, con cancha en contra de subida y dispareja, con el árbitro en contra hemos metido una ‘goliza’ enorme de votos contra este sistema tirano sin una bala. Los únicos que disparan son ellos”, dijo Edson Martínez, contacto de la oposición venezolana en México y organizador de la marcha.

Mexicanos también se unieron a las protestas contra Nicolás Maduro a las afueras de la embajada venezolana ubicada en la CDMX (Foto: Cuartoscuro).

¿Qué le pasó al actor Daniel Elbittar en la embajada de Venezuela en México?

A su llegada al lugar en Polanco en compañía de su abogado, Daniel Elbittar dijo a la prensa: “¿cómo me puedo sentir después de que me cancelaron el pasaporte, que no puedo ni siquiera visitar a mi mamá, que no puedo ver a mi familia?“.

El actor señaló ante las cámaras de medios: “Me cerraron la puerta en la cara, ni siquiera quisieron atenderme. Simplemente porque vengo a exigir mis derechos (...) Mira cómo cierran esto como si fuera un búnker”.

De acuerdo con el famoso, checó el estatus de su pasaporte, el cual le apareció como “anulado”. Y según lo que dice su documento, debería estar vigente hasta el 11 de junio del 2026.

El venezolano Daniel Elbittar ha residido por 7 años en México (Foto: Cuartoscuro). (Edgar Negrete Lira)

Sin embargo, el intérprete presumió que ya tuvo contacto con el Gobierno de México, por lo que pronto podría iniciar con su trámite para obtener la nacionalidad mexicana luego de 7 años como residente permanente.

“(México) ha sido mi mi casa, mi país, el que me ha dado mis mayores oportunidades de de trabajo, de profesión y aquí vivo en este momento, entonces sí”, dijo el actor sobre el tema.

Tras ser cuestionado sobre posibles represalias, asegura que no teme por él pero sí por si familia en su país: “Estoy en territorio mexicano y me siento seguro. Mi mamá está allá y mi hermano también, entonces esperemos que esto no tenga consecuencias”.

El actor logró ingresar al lugar; sin embargo, explicó a su breve salida que, únicamente, le recibieron el documento y lo exhortaron a que abandonara el sitio. “Nos pidieron que nos retiráramos en este momento”, detalló.