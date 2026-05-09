¿Hernán Cortés encontró el descanso eterno en México? La tumba del conquistador está en CDMX

Los restos de Hernán Cortés yacen en una iglesia del Centro Histórico de CDMX. (Fotoarte El Financiero).

Si Hernán Cortés es un personaje incómodo en la historia de México, ¿por qué sus restos están en el país? Hace unos días, el periodista Pedro Miguel publicó una carta dirigida al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en la que solicita el retiro de los restos del conquistador español de México.

La solicitud de Pedro Miguel, periodista afín a la Cuarta Transformación, ocurrió en el marco de la visita de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la región de Madrid y señalada por la presidenta Claudia Sheinbaum de ser asesorada por Felipe Calderón, a México.

Pedro Miguel propuso un canje: “exhumar y empacar los restos del señor Hernán Cortés de Monroy y Pizarro Altamirano (…) a fin de que sean entregados a la ciudadana española Isabel Díaz Ayuso o a cualquier instancia o persona del Estado español que manifieste interés en recibirlos", a cambio de que el “Reino de España, como gesto de buena voluntad, devuelva a nuestro país el Códice Trocortesiano (Códice de Madrid), o alguno de los múltiples bienes culturales robados durante la invasión española

Luego de la polémica, surge la pregunta, ¿dónde están los restos de Hernán Cortés?

¿Dónde está la tumba de Hernán Cortés en CDMX?

La Revista de la Universidad publicó en noviembre de 1947 el hallazgo de los restos de Hernán Cortés en un templo católico ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

“La localización se realizó en la Iglesia Jesús de Nazareno, anexa al hospital que fundó Cortés en el siglo XVI”, destacó la revista.

Agregó que el hallazgo fue el 25 de noviembre y que el gobierno lo declaró Monumento Nacional al inmueble.

Según el reportaje titulado 'Cambió la historia en México. Hoy sus restos están en el olvido’, publicado en The New York Times, actualmente el templo en donde está la tumba de Hernán Cortés pasa casi desapercibido entre el caos urbano y el constante flujo de personas que diariamente transitan por la estación Pino Suárez, de la Linea 2 del Metro de la Ciudad de México.

En la fachada del recinto puede leerse la inscripción: “En este templo descansan los restos del conquistador Hernán Cortés, muerto en 1547”.

De acuerdo con The New York Times, la Iglesia de Jesús Nazareno fue construida por orden de Cortés en la década de 1520.

El recinto católico está conectado con el Hospital de Jesús, institución que también fue fundada por Cortés y que lleva más de 500 años en operación. Sin embargo, la administración del hospital reconoce que en los últimos años ha sido cada vez más complicado obtener donativos.

Según el diario estadounidense, responsables del hospital consideran que muchas personas no muestran interés en apoyar una institución ligada a un personaje históricamente asociado con la Conquista y la violencia contra pueblos indígenas.

Sin embargo, en el hospital la figura de Hernán Cortés mantiene una presencia distinta. Ahí se realizan homenajes en su memoria y permanecen exhibidos un busto del conquistador español, así como pinturas de gran formato en las que aparece junto a su hijo.

¿Cuál fue la ruta de los restos de Hernán Cortés para llegar a México?

La Revista de la Universidad dio a conocer la ruta que siguieron los restos del militar español hasta llegar a México:

Cortés murió el 2 de diciembre de 1547 en Castilleja de la Cuesta, muy cerca de Sevilla.

Fue enterrado el 4 de diciembre en el convento de San Jerónimo de San Isidro del Campo, en Sevilla.

Después, en junio de 1550, fue trasladado a otra sepultura del mismo convento.

El 23 de mayo de 1566 sus restos llegaron a la Nueva España y fueron depositados en la Iglesia de San Francisco de Texcoco , junto a Luis y Catalina, sus hijos.

, junto a Luis y Catalina, sus hijos. En 1629 fue trasladado a la Iglesia de San Francisco en la Ciudad de México.

En 1794 los restos de Cortés fueron movidos al templo de Jesús de Nazareno, donde residen hasta ahora; sin embargo, fue en 1947 cuando se ‘descubrieron’.

¿Cómo es la tumba de Hernán Cortés en CDMX?

La tumba de Hernán Cortés dentro de la capilla del Centro Histórico es sencilla y sin adornos, explica The New York Times

A las afueras hay un mural que representa el encuentro entre el español y el penúltimo emperador azteca, Moctezuma. No obstante, el mural no puede apreciarse a primera vista, ya que hay puestos de vendedores ambulantes que lo ocultan.

¿Por qué los restos de Hernán Cortés han sido tema de debate?

Una de las primeras controversias sobre los restos de Cortés se dio cuando México se independizó de España, ya que se presentaron amenazas de profanación de su tumba.

Por ello, los restos del español se ocultaron bajo el suelo de la iglesia donde reposa actualmente y se dijo que se había movido a Italia.

Isabel Díaz Ayuso fue invitada por la derecha mexicana al país y planeaban hacerle un homenaje a Hernán Cortés. (Cuartoscuro). (Fotografía Cortesía)

¿Por qué el odio a Hernán Cortés? Aunque algunos libros de historia lo pintan como quien ‘iluminó’ a las culturas prehispánicas, también hay versiones que destacan la violencia y brutalidad con la que trató a los indígenas.

Sheinbaum recordó recientemente las atrocidades de Cortés. Una de ella fue que en 1525 ordenó matar al último emperador azteca, Cuauhtémoc.

Además, desde 2018, el Gobierno de México busca que España pida perdón por la Conquista.

Sobre los restos de Cortés, el partido de derecha español Vox pidió al gobierno de México que limpiaran su tumba y como respuesta se dejó ver la opción de enviar sus restos al país europeo.

Se suma que la visita de Isabel Díaz Ayuso causó incomodidad, ya que se planeaba un homenaje a Cortés.

En respuesta, Sheinbaum dijo que buscar apoyo en alguien que “adora a Hernán Cortés” en pleno México es una estrategia destinada al fracaso.

“¿A qué la traen a esta país? Cómo creen que se van a legitimar con una persona que adora a Hernán Cortés en México“, dijo Sheinbaum en su conferencia matutina del 6 de mayo.

Esto, en referencia a que la derecha mexicana invitó a la española Díaz Ayuso, que también ha criticado a nuestro país.