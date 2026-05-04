Piden sacar los restos de Hernán Cortés: ‘Nada tienen que hacer aquí los huesos de ese asesino de pueblos’

Los restos de Hernán Cortés reposan dentro de una iglesia en el Centro Histórico de la CDMX. (Foto: Shutterstock)

La discusión sobre el legado histórico de Hernán Cortés ha vuelto a tomar fuerza en el debate público.

Han pasado casi 479 años de su fallecimiento, pero en redes sociales, espacios académicos y algunas expresiones políticas, han surgido voces que piden sacar de México los restos de Hernán Cortés, actualmente resguardados en la Ciudad de México, como un gesto simbólico frente al pasado colonial.

El tema no es nuevo, pero ha resurgido en un contexto donde la revisión histórica del periodo de la conquista se ha intensificado, especialmente en los últimos años. La polémica toca fibras sensibles: identidad nacional, memoria histórica y la relación entre México y España.

¿Dónde están los restos de Hernán Cortés?

Especialistas advierten que el debate debe centrarse más en la educación histórica que en medidas simbólicas. Sin embargo, la conversación pública sigue creciendo, impulsada por un contexto global de revisión de figuras coloniales.

Los restos de Hernán Cortés se encuentran en la iglesia del Hospital de Jesús, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Este sitio fue fundado por el propio conquistador en el siglo XVI.

De acuerdo con registros históricos ampliamente documentados, los restos han sido trasladados en varias ocasiones desde su fallecimiento en España en 1547, hasta quedar finalmente en este recinto en el siglo XIX.

¿Quiénes piden retirar los restos de Cortés?

La exigencia de retirar los restos ha surgido principalmente desde sectores ciudadanos, activistas y algunos opinadores en redes sociales.

Específicamente, fue el periodista Pedro Miguel, seguidor de la Cuarta Transformación, quien publicó una carta dirigida al INAH para dichos fines, propuesta que fue respaldada por el productor Epigmenio Ibarra, quien afirmó que “Nada tienen que hacer aquí los huesos de ese asesino de culturas y pueblos”.

El debate suele reactivarse en fechas conmemorativas, como el aniversario de la caída de Tenochtitlan o durante discusiones sobre la colonización.

Sin embargo, en esta ocasión el debate sobre Hernán Cortés retomó notoriedad por la visita de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien estuvo en la Catedral Metropolitana, donde originalmente se había anunciado una misa en homenaje al recuerdo del conquistador nacido en Medellín, España.

Es por eso que Pedro Miguel argumenta que la ultraderecha debería llevarse los restos de Cortés y que el gobierno mexicano podría pedir a cambio la devolución de códices y otros bienes culturales “robados durante la invasión española”, dijo.