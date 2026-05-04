Beto Cuevas canta en la calle tras sismo en CDMX: ‘Ayudó a que la gente se calmara’

El cantante Beto Cuevas deleitó a la gente en la calle ante desalojo por el sismo del lunes en Ciudad de México (Foto: Cuartoscuro).

Un sismo de magnitud 5.6 activó la alerta sísmica —aunque no sonó en todos los celulares— la mañana de este lunes y provocó el desalojo de un estudio de radio donde se encontraba el cantante Beto Cuevas a momentos de salir al aire en una entrevista.

Tras salir a la calle, el cantante chileno tomó su guitarra e interpretó Enjoy the Silence, popular tema de la banda británica Depeche Mode, para acompañar a las personas que permanecían afuera.

El artista estaba anunciado para una entrevista en el bloque de programación que iniciaba a las 9:00 horas, pero a las 9:19 se activó la alerta, lo que obligó a evacuar conforme al protocolo.

En un video difundido en su cuenta de Instagram se observa al cantante realizando una versión acústica del tema, mientras quienes se encontraban en el lugar lo graban con sus teléfonos.

Así fue como reaccionó Beta Cuevas después de la alerta sísimica en CDMX

De acuerdo con lo explicado en cabina junto al locutor Jessi Cervantes, el cantante realizaba una prueba de sonido cuando se activó la alerta y se ordenó el desalojo. “Para relajar a la gente que estaba en el desalojo, afuera, te pusiste a cantar unas canciones”, comentó el conductor del programa.

Cuevas relató que la respuesta del público fue positiva: “Nos pusimos a cantar y ahí estaba la gente con sus teléfonos, y creo que eso ayudó a que la gente respirara y se calmara, los que estaban nerviosos; nosotros estábamos bastante bien”. También añadió: “Qué bueno que fue solo un ‘temblorcito’”, con relación a la baja magnitud.

El músico indicó que invitó a los presentes a presenciar el mini concierto: “Les dije: ‘acérquense’, hicimos un covercito de una banda famosa”.

Esto dijo Beto Cuevas sobre sus proyectos

El exvocalista de La Ley recordó que recientemente realizó en Sudamérica un concierto junto a Aterciopelados y Claudio Valenzuela. Además, señaló que el domingo se publicó Desiertos, material de La Ley que originalmente tuvo un tiraje limitado de 500 copias y que ahora fue editado en vinilo doble, 36 años después.

“Fue lindo, a veces uno en las bandas tiene diferencia de opinión pero, cuando te subes a un escenario, no tienes ningún problema”, comentó sobre el reencuentro con otros músicos.

Cuevas también habló de su sencillo Respira, primer adelanto de un nuevo álbum compuesto por nueve canciones. Explicó que ha lanzado cuatro temas de momento y que el resto del material se dividirá en dos volúmenes adicionales. “Tiene un sentido reflexivo acerca de lo importante que es respirar con conciencia”, dijo.

Según detalló, el segundo volumen incluirá tres canciones y el tercero dos más. “Yo creo que, de aquí a cuatro meses, el disco ya va a estar completamente disponible”, afirmó.

Finalmente, recordó su participación protagónica en la puesta en escena Jesucristo Superestrella, producida por Alejandro Gou y Erik Rubín, experiencia que describió como su “graduación como cantante de rock”, en la que realizó “más de 100 crucifixiones”. También mencionó que ese papel ha sido interpretado por figuras como Ian Gillan, vocalista de Deep Purple, y el actor Ted Neeley.