Beto Cuevas revela que casi viaja en el mismo vuelo en el que murió Jenni Rivera: ‘No era mi destino’

Beto Cuevas, exvocalista de La Ley, estuvo cerca de viajar en el vuelo donde murió la cantante Jenni Rivera luego de que el avión se estrelló en Nuevo León.

Sin embargo, el artista chileno tenía un evento programado por el cual no pudo asistir y el intérprete de ‘Animal’ asegura que “no fue su destino”, estar en la misma aeronave donde viajó ‘La diva de la banda’ por última vez.

Beto Cuevas es cantante del grupo La Ley. (Foto: Instagram @iambetocuevas)

¿Qué dijo Beto Cuevas acerca de Jenni Rivera?

El artista de origen chileno ya había hablado del tema anteriormente, una ocasión en 2023 durante el programa La Voz Chile, sin embargo, solo confirmó que iba a subir al avión donde murió la cantante Jenni Rivera, pero fue interrumpido y no continuó con el tema.

Ahora, reveló más detalles acerca de cuando iba a viajar con ‘La Diva de la banda’, gracias a una entrevista que concedió.

Beto Cuevas platicó con Yordi Rosado acerca de la relación que tenía con la cantante Jenni Rivera luego de que la conoció en el programa La Voz México en 2011.

“Nadie se hubiera imaginado que el destino la llevó a subir a ese avión donde lamentablemente se accidentó y murió, nosotros nos hicimos bien amigos, nada que ver a lo que especulaban sobre nosotros, era de mis mejores amigas, incluso nos quedamos platicando por horas de cosas más espirituales”.

El intérprete de ‘Día Cero’ explicó que Jenni Rivera le contaba problemas que tenía con su familia, pero nunca entraron en detalles: “Ella pasaba situaciones delicadas con su hija, su esposo, pero no me metía, solo le hablé del perdón y su importancia”.

En una de esas charlas, la hermana de Lupillo Rivera lo invitó a cantar con ella en el evento, al que ella no llegó a consecuencia del desplome del avión donde viajaba la intérprete de ‘La gran señora’.

La muerte de Jenni Rivera se confirmó el 9 de diciembre de 2012. (Foto: Instagram @jennirivera)

“Me dijo ‘el fin de semana tenemos un evento en Monterrey y quiero cantar un tema contigo, vente con nosotros en el avión, recuerdo que ese sábado tenía un concierto programado y una colaboración con Yuri, ya estaba comprometido, le dije ‘no puedo ir, perdóname’, pero en la siguiente oportunidad con mucho gusto”, declaró el artista chileno.

Beto Cuevas asegura que si no hubiera tenido el evento con la exparticipante de Juego de Voces 2025, entonces hubiera sido “su destino” viajar con la cantante.

“Cuando me entero el domingo me llaman y me dicen ‘Beto, perdón por la hora, pero es que el programa de hoy no se hace normalmente porque desapareció Jenni’, no queríamos especular nada (...) Nos juntamos, fuimos al foro y se armó un programa especial, horas después nos enteramos del desplome y la muerte de Jenni Rivera, fue muy triste, me dio vértigo porque yo podía estar en ese avión, además perdí una amiga”.

Jenni Rivera invitó a Beto Cuevas a compartir el escenario con ella. (Foto: Instagram @jennirivera)

¿Quién es el cantante Beto Cuevas?

Beto Cuevas es un cantante de origen chileno que nació en septiembre de 1967 en Santiago y durante su adolescencia se dedicó a sus estudios, se lee en su página oficial.

Su familia salió de Chile y vivió una época en Venezuela, pero cuando regresó a su país natal, precisamente en 1987, se junta con el baterista Mauricio Clavería y se interesa por primera vez en la música.

Pocos meses después se presentó a una audición para ser vocalista del grupo La Ley: “Nunca hice nada así, era mi primera audición para algo en la vida, solo canté en la regadera, le eché todas las ganas y canté de la mejor forma que pude”, reveló para Yordi Rosado.

Cuevas se quedó con la banda y en 1989 lanzaron el primer álbum “Desiertos”, las canciones más destacadas de este grupo de rock son las siguientes:

‘Aquí’

‘Día cero’

‘Animal’

‘Mentira’

‘El duelo’

‘Fuera de mí’

‘Doble opuesto’

A mediados de la década de los años 2000, la banda se separó y él comenzó como solista y sigue hasta la fecha. Actualmente, está casado con Estela Mora, con quien tiene un hijo llamado Diego.