¿Por qué se separó La Ley, grupo de rock chileno que regresará al escenario de un festival?

La historia de La Ley, agrupación chilena que se volvió muy popular en Hispanoamérica durante la década de los noventa y los primeros años de dosmil, se vio envuelta en diversas polémicas ya que, a lo largo de su trayectoria musical hubo dos separaciones, siendo la segunda definitiva.

No obstante, el vocalista de la agrupación, Beto Cuevas, compartió el miércoles un comunicado donde anuncia la reunión de La Ley para el festival Bésame Mucho, que se llevará a cabo en Los Ángeles, California.

“El grupo de rock La Ley se reune exclusiva y excepcionalmente para participar en el festival Bésame Mucho. Después de muchos años de ausencia, los integrantes de la agrupación chilena La Ley, Pedro Frugone, Mauricio Clavería y Beto Cuevas, harán una pausa dentro de sus respectivas actividades y carreras para suarse al festival”, se lee en el texto.

Se trata de la última alineación que tuvo La Ley antes de desintegrarse en 2016, envueltos en una serie de polémicas declaraciones y de diferencias aparentemente irreconciliables.

Captura de pantalla del comunicado de La Ley en el perfil de Beto Cuevas en Instagram.

¿Por qué se separó La Ley definitivamente?

Hemos de recordar que La Ley fue una banda formada a finales de los ochenta y que, a pesar de algunos roces, prevalecieron juntos hasta 2005 que la banda se separó, aunque regresó en 2013 con una nueva alineación encabezada por Beto Cuevas.

El regreso de La Ley se confirmó gracias a su participación en el festival de Viña del Mar en su edición 2014; además, en aquel año lanzaron un nuevo sencillo llamado ‘Olvidar’.

Durante dos años y medio realizaron una serie de presentaciones que incluyeron escenarios como el del Vive Latino 2014 y el Plaza Condesa en México; en Latinoamérica, visitaron sitios como Argentina y su natal Chile.

Sin embargo, y repentinamente, Beto Cuevas anunció en su cuenta de Facebook el 29 de julio de 2016 que la agrupación se separaría definitivamente, a pesar de que se encontraban promocionando un nuevo álbum llamado Adaptación (2016) y tenían alredeor de 60 presentaciones pendientes.

“Hoy se cierra el último capitulo de un libro llamado La Ley. Algunos de ustedes se preguntaran la razón. Sólo puedo decirles que la vida da muchas vueltas y así como un día nos reunió, hoy nos separa. De mi parte sólo queda el cariño, respeto y agradecimiento para todos lo que nos acompañaron durante esta aventura”, escribió Cuevas en aquella ocasión.

Para septiembre de ese mismo año, Mauricio Clavería compartió un video donde él y Frugone se pronuncian tras la separación de La Ley.

“Queremos que sepan que lo ocurrido con La Ley, de alguna forma, escapó de nuestras manos, después de tanto trabajar y con un futuro próspero. De alguna forma todo esto se truncó por una decisión bastante unilateral”, explicó el músico.

En diciembre de ese mismo año, el actual coach en el programa The Voice Chile dio réplica a lo dicho por sus excompañeros, y en una entrevista con La Tercera compartió que, si bien fue una decisión tomada por él, Mauricio y Pedro estaban enterados.

La Ley presentó su disco 'Adaptacion' en 2016. (Antonio Cruz)

“Ya no me sentía cómodo, simplemente. Tratamos de arreglar las cosas, pero no se pudo. Yo me puedo morir mañana y no quiero llegar a un punto de arrepentirme por perder el tiempo en algo que no quería hacer. Se me trató bajo la retórica de mis excompañeros, cuando dijeron (en un video colgado en la web) ‘fue una decisión tomada unilateralmente’. Sí, la tomé yo, pero no fue sin que ellos no supieran. Y evidentemente tampoco ellos ayudaron a que (la ruptura) no sucediera. Y mi elección fue la correcta, elegí ser yo nuevamente, ser honesto con lo que hago y no estar en un lugar sólo porque hay una estructura y un contrato”, compartió Beto Cuevas.