‘Inolvidable’a 12 años de su muerte: ¿Qué sabemos del supuesto vinculo de Jenni Rivera con el narco?

A 12 años de la muerte de Dolores Janney Rivera Saavedra, mejor conocida como ‘La Gran Señora' o ‘La Diva de la Banda’, aún quedan muchas incógnitas sobre lo que sucedió el 9 de diciembre.

Aunque los hechos indican que la cantante de música grupera, Jenni Rivera, falleció luego de que el avión en el que viajaba —un Learjet 25― cayera en la Sierra Madre Oriental, en el municipio de Iturbide, Nuevo León, su hermano, Lupillo Rivera, creyó que la cantante había sido secuestrada por grupos criminales.

Lupillo Rivera no reveló el nombre de las personas con las que habló; sin embargo, mencionó que habló con algunos jefes de plaza.

“Yo ya había checado con contactos que uno tiene, pues ‘sabes que, quiero saber si la tienen, quiero saber si tienen a mi hermana’ porque había un avión abandonado en un estado por acá (en Estados Unidos).

“‘Si tienes a mi hermana, échame la mano y cambiamos de lugar, yo voy por ella y me quedo yo’ Me decían ‘no, loco’... le marcaba a otro lado... ese mismo me daba el número del jefe de otra plaza y ya le marcaba”, dijo en enero pasado, en una de las transmisiones de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos.

Sin embargo, la búsqueda de Lupillo Rivera concluyó después de que un grupo de forenses en México hallaran los restos del avión en el que viajaba Jenni Rivera.

entre lágrimas, aseguró que fue al sitio del accidente aéreo y halló una bolsa con dinero triturado y una biblia quemada que interpretó como una señal de que su hermana había muerto.

“La biblia se había quemado... quedaron unas hojas... tú agarrabas la hoja y era un versículo del principio a fin, la volteabas y era la respuesta de ese versículo”, contó el famoso entre lágrimas..