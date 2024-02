‘Yo voy por ella’: Lupillo Rivera pensó que su hermana Jenni había sido secuestrada el día que murió

En una de las transmisiones de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos, el cantante Lupillo Rivera recordó el día en el que murió su hermana, Jenni Rivera, en un accidente aéreo en Nuevo León.

Jenni Rivera, cuyo verdadero nombre era Dolores Janney Rivera Saavedra, fue una cantante del género de música regional mexicana que saltó a la fama a finales de la década de los noventa y era conocida como la ‘Diva de la Banda’.

Su fallecimiento el 9 de diciembre de 2012 conmocionó a todos sus fanáticos en México, ya que un día antes llevó a cabo el cierre de su gira en Monterrey, Nuevo León.

Jenni Rivera falleció el 9 de diciembre de 2012 tras un accidente aéreo. (Instagram/@jennirivera)

¿Qué dijo Lupillo Rivera sobre la muerte de Jenni Rivera?

El pasado 23 de enero, se estrenó una nueva temporada de La Casa de los Famosos en la que Lupillo Rivera forma parte de los participantes, en uno de los episodios más recientes, el cantante compartió algunos detalles del día en el que se enteró de la muerte de su hermana.

Con la voz entrecortada, Lupillo mencionó que estaba en Carolina del Norte, Estados Unidos, cuando se enteró de que su hermana había desaparecido. En un inicio, el cantante pensó que Jenni Rivera había sido secuestrada, por lo que recurrió a buscarla con algunos contactos.

“Yo ya había checado con contactos que uno tiene, pues ‘sabes que, quiero saber si la tienen, quiero saber si tienen a mi hermana’ porque había un avión abandonado en un estado por acá (en Estados Unidos)”.

Lupillo Lupillo Rivera recordó a Jenni Rivera en 'La Casa de los Famosos 4'. (Foto: Cuartoscuro / Elizabeth Ruiz)

Sin saber que Jenni Rivera había muerto en un accidente, Lupillo ofreció su libertad por la de su hermana en caso de que estuviera privada de su libertad:

“‘Si tienes a mi hermana, échame la mano y cambiamos de lugar, yo voy por ella y me quedo yo’ Me decían ‘no, loco’... le marcaba a otro lado... ese mismo me daba el número del jefe de otra plaza y ya le marcaba”.

Sin embargo, la búsqueda de Lupillo Rivera llegó a su fin cuando un grupo de forenses en México halló los restos del avión en el que viajaba Jenni Rivera. El cantante se trasladó a Nuevo León en donde recibió una pequeña caja con los restos de su hermana.

¿Qué encontraron el día en que murió Jenni Rivera?

Jenni Rivera viajaba en un Learjet 25 acompañada de su publicista (Arturo Rivera Ruiz), maquillista (Jacob Yebale), estilista (Jorge Armando Sánchez) y abogado (Mario Macías Pacheco), ninguno sobrevivió el accidente.

El avión de la artista cayó en la Sierra Madre Oriental, en el municipio de Iturbide, en Nuevo León. En el sitio del accidente, además de los restos, las autoridades hallaron elementos como pertenencias de los acompañantes, dinero y dos objetos de Jenni Rivera: una biblia y una cruz.

Jenni Rivera era apodada como la 'Diva de la Banda. (Foto: Cuartoscuro)

En La Casa de los Famosos, Lupillo Rivera, entre lágrimas, aseguró que fue al sitio del accidente y halló una bolsa con dinero triturado y una biblia quemada que interpretó como una señal de que su hermana había muerto.

“La biblia se había quemado... quedaron unas hojas... tú agarrabas la hoja y era un versículo del principio a fin, la volteabas y era la respuesta de ese versículo”.

En la actualidad, el sitio del accidente cuenta con una pequeña cruz con el nombre de Jenni Rivera con el que sus fanáticos la recuerdan por su trayectoria artística.