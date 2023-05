Lupillo Rivera confirma que se separó de Giselle Soto: ‘La relación ya estaba afectada’

Tras los rumores de separación de Lupillo Rivera con su pareja, Giselle Soto, el cantante confirmó que han terminado su relación después de tres años, aunque niega que haya sido por infidelidad, tal como se especulaba.

De acuerdo con Rivera, los problemas entre él y su pareja iniciaron desde noviembre de 2022, y no tienen que ver con algún tipo de traición o infidelidad.

“Hay muchas especulaciones, hay muchos chismes que se están diciendo, pero yo lo único que puedo aclarar es nosotros ya teníamos problemas, Giselle y yo ya veníamos con problemas desde noviembre”, señaló el cantante en el programa Despierta América.

Dos meses después, en enero de este año, se fueron de vacaciones familiares a Loreto, Baja California, donde se dieron cuenta que había diferencias irreconciliables y decidieron separarse.

“En enero, en mi cumple, nos fuimos a Loreto y ahí nos dimos cuenta, sabíamos que ya la relación estaba afectada”, aseguró.

Lupillo Rivera y Giselle Soto fueron novios desde 2020. (Foto: Instagram / @gorgizz)

El hermano de Jenni Rivera se sinceró y reveló que, a pesar de estar separados como pareja seguían viviendo juntos, teniendo cada quién la libertad de salir y hacer lo que quisieran.

“Los dos teníamos derecho de hacer lo que quisiéramos. Ella tenía la libertad de ir y salir a donde ella quisiera ir, y estábamos viviendo bajo el mismo techo, separados. Son cosas de la vida”, mencionó al programa.

Lupillo Rivera pide que dejen de especular y atacar a su expareja

De igual forma, aprovechó para agradecerle a Giselle Soto el tiempo que compartieron juntos, y pidió a medios de comunicación y personas en general que eviten especular sobre la vida de otras personas, pues pueden hacerles daño difundiendo información errónea de ellas.

“Mis respetos para ella, le agradezco su tiempo. Lo único que me queda decir es que le deseo lo mejor del mundo. Y pedirle favor a los medios y a los influencers que son los que sacan las notas ahora, que investiguen las cosas bien antes de ponerlas porque sí pueden dañar a personas que no se lo merecen. Ella no se merece eso”, aseguró.