Lupillo Rivera revela si firmó contrato de confidencialidad con Belinda durante su noviazgo

“No tengo nada malo que hablar de Belinda”, dijo Lupillo Rivera cuando un grupo de reporteros abordó al cantante respecto sobre las declaraciones que José Ángel Bichir hizo en torno a la intérprete de ‘Ángel’.

A principios de marzo durante la alfombra roja de la serie Mariachis, el actor José Ángel Bichir reveló que mantuvo una supuesta relación romántica con Belinda, pero que no puede hablar de los detalles por haber firmado un acuerdo de confidencialidad.

“Aseguran que yo dije que niego absolutamente una relación con Belinda; eso jamás lo he hecho, no lo haría, pero no puedo hablar al respecto a eso porque firme un contrato de confidencialidad (…) Insisto, no quiero tener demandas”, explicó Bichir.

El pasado 6 de marzo, Lupillo Rivera fue abordado en la salida del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por algunos reporteros. En marco de la declaración del actor, se le hizo le cuestionó si Belinda le hizo firmar algún tipo de acuerdo cuando tenían una relación romántica.

“No fíjate que no, como te digo no tengo nada malo que hablar de Belinda y le deseo lo mejor del mundo”, explicó el hermano de Jenni Rivera. También aseguró que no tiene miedo de ser demandado por un supuesto de acuerdo de confidencialidad.

“No no, si me va a demandar pues no hay problema nosotros solucionamos el problema rápido”, puntualizó el mexicano antes de seguir hablando con los reporteros de otros temas.

Belinda no se ha declarado al respecto de las declaraciones de José Ángel Bichir y este no ha expuesto más detalles de su supuesta relación con la cantante.

Lupillo Rivera habla de Christian Nodal

Asimismo, durante la breve conversación que sostuvo con los reporteros, Lupillo Rivera respondió una pregunta sobre los rumores del primer hijo entre Cazzu y Christian Nodal.

“Que le eche muchas ganas, la vida son bendiciones de Dios hay que aceptarlas de todo corazón”, explicó el cantante. Después de su respuesta el mexicano se encontró con unas fanáticas y accedió a tomarse una fotografía.

Una de las razones por las cuales surgió la especulación del embarazo fue porque durante los Premios lo Nuestro 2023 en Miami, Christian Nodal tocó el vientre de Cazzu. Ambos sonrieron a las cámaras durante su aparición en el galardón, pero en redes sociales nació el rumor de un posible embarazo.

Ninguno de los dos cantantes se ha pronunciado al respecto del rumor, no es la primera vez que se ven involucrados en este tipo de comentarios. Sin embargo, la publicista de Nodal fue la encargada de negar esta versión a la revista People en Español.

Lo que sí afirmó es que la relación entre Christian Nodal y Cazzu se mantiene estable.