PERFIL: ¿Quién es José Ángel Bichir, el actor que tuvo una relación amorosa con Belinda?

El nombre de José Ángel Bichir comenzó a resonar en redes sociales ya que aseguró recientemente que tuvo una relación con Belinda el año pasado, aunque también destacó que no puede compartir detalles ya que firmó un acuerdo de confidencialidad.

“Aseguran que yo dije que niego absolutamente una relación con Belinda; eso jamás lo he hecho, no lo haría, pero no puedo hablar al respecto a eso porque firmé un contrato de confidencialidad (…) Insisto, no quiero tener demandas”, reveló en una reunión con diferentes medios.

Ambos se conocieron durante la infancia, pues compartieron escenas en la telenovela Amigos por siempre (2001) y volvieron a coincidir recientemente con las grabaciones del programa Divina comida (2022), aunque su amistad ha prevalecido en los últimos años.

José Ángel Bichir reveló que el año pasado tuvo una relación con Belinda. (Foto: Instagram / @joseangelbichir)

¿Quién es José Ángel Bichir?

El apellido de José Ángel forma parte de una de las dinastías más reconocidas en la industria del entretenimiento en México: los Bichir.

El joven actor es hijo de Odiseo Bichir, y comenzó su carrera actoral cuando tenía alrededor de 13 años, misma edad en la que conoció a Belinda ya que ambos compartieron algunas escenas en la telenovela Aventuras en el tiempo (2001), misma donde trabajó su famoso papá.

Años más tarde, incursionó en el cine con películas como Matando Cabos (2004) y Morirse en domingo (2006). Después se adentraría profesionalmente a la televisión con Sexo y otros secretos (2007), Los simuladores y Tiempo final (2009 ambas).

En ese tiempo, el actor seguía manteniendo una buena amistad con Belinda, por lo que la cantante le pidió salir en el video de su canción ‘Amor Transgénico’, que forma parte de su disco Dopamina (2010).

Captura de pantalla de la publicación de José Ángel Bichir en Instagram.

A pesar de que tiene una amplia trayectoria en televisión, su fuerte es la actuación para cortos y largometrajes.

En los últimos años ha trabajo diversos proyectos con la plataforma de streaming HBO Max, entre los que destacan la secuela de Sexo, Pudor y Lágrimas (2022) y más recientemente la serie Divina Comida, en la que coincidió con Belinda, a quien le tiene un gran cariño y aprecio.